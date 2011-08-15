به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون حضور هدیه تهرانی، مهناز افشار، بهرام رادان و آتیلا پسیانی در این پروژه قطعی شده،‌ تهیه‌کنندگی "پل چوبی" برعهده علی سرتیپی و مهدی داوری است.

فیلمنامه این فیلم را کرم‌پور و خسرو نقیبی نوشته‌اند و مضمونی عاشقانه دارد. به زودی ترکیب دیگر بازیگران و عوامل مشخص خواهد شد. پروانه ساخت این فیلم مدتی پیش صادر شده و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، شهریورماه کلید می‌خورد.

تورج منصوری فیلمبرداری فیلم‌های سینمایی "مهمان مامان"، "محاکمه در خیابان"، "جرم"، "آواز گنجشک‌ها"، "راننده تاکسی" و... را در کارنامه دارد. مهدی کرم‌پور پیش از این فیلم‌های "جایی دیگر"، "چه کسی امیر را کشت" و "طهران، تهران" را ساخته است.