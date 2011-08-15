طرح هادی مشکلی از "صفی‌ آباد" حل نکرد/ عدم تمدید وامهای کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی مشکلات روستاها در استان یزد طی سلسله گزارشهایی آغاز شده و پس از بررسی مشکلات روستای ده عرب، در این گزارش مشکلات روستای صفی آباد ابرکوه با جمعیتی حدود 630 نفر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روستاها از قدیم الایام مراکز رونق اقتصادی کشور بوده اند و در حال حاضر نیز حداقل در حیطه فرآورده های کشاورزی و دامی در کشور حرف اول را می زنند.

قطب بودن روستاها در بخش کشاورزی و دامداری، لزوم توجه مسئولان به روستاها و جلوگیری از مهاجرت مردم روستا به شهرها و روی آوردن به مشاغل کاذب و حاشیه نشینی را ضروری کرده است.

روستای صفی آباد شهرستان ابرکوه نیز همانند بسیاری از روستاهای اقصی نقاط کشور گرچه از پیشرفتهایی برخوردار بوده اما هنوز از کاستی هایی رنج می برد که این کاستی ها سبب شده جوانان در پی کار و کسب درآمد بیشتر سرگردان شهرها شوند.

روستای صفی آباد از توابع دهستان فراغه ابرکوه در 25 کیلومتری غرب مرکز شهرستان ابرکوه واقع شده و دارای 219 خانوار و 627 نفر جمعیت است.

این روستا در دوران دفاع مقدس چهار شهید تقدیم انقلاب کرده و مردم آن نیز در تمام عرصه های انقلاب وفاداری خود را به اثبات رسانده اند.

برخی از امکانات رفاهی این روستا شامل آب، برق، گاز، تلفن، مدرسه ابتدایی، شورای اسلامی و دهیاری فعال، دفتر شورای حل اختلاف، فروشگاه شرکت تعاونی روستایی و پایگاه بسیج است.

با توجه به اینکه شغل اصلی ساکنان این روستا کشاورزی، دامداری و باغداری است، موقعیت کشاورزی بالقوه این منطقه، زمینه های سرمایه گذاری در این بخشها فراهم کرده است.

زمینه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی صفی آباد ابرکوه فراهم است

زردآلوی این روستا نیز مانند دیگر روستاهای دهستان فراغه، شهرتی کشوری دارد که قابلیتهای سرمایه گذاری در روستا را افزایش داده است.

در این روستا امکان سرمایه گذاری در زمینه های تولید خشکبار، تولید اسانس میوه ها، دستگاه های خشک کن و سردخانه های نگهداری میوه ها همچنین تولید لواشک زردآلو فراهم است.

از آثار تاریخی این روستا نیز می توان به قلعه قدیمی صفی آباد و خانه عظیمی اشاره کرد.

برای بررسی مشکلات، نیازها و توانمندیهای این روستا گفتگویی با دهیار و رئیس شورای اسلامی روستای صفی آباد انجام شده است.

دهیار صفی آباد در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: آسفالت معابر، جدول گذاری، مناسب سازی پیاده روها و نامگذاری معابر برخی از فعالیتهای انجام شده در روستای صفی آباد بوده که به زیباسازی چهره این روستا کمک کرده است.

رضا دهقان افزود: ساختمان دارالقرآن امیرالمومنین همچنین کتابخانه روستا نیز با همکاری خیران روستا در دست ساخت است که مشارکت خیران در این طرح شایسته تقدیر است.

وی همچنین بیان داشت: با همکاری مسئولان ذیربط، ساختمان جدید خانه بهداشت روستا نیز در حال ساخت است.

زمینهای بنیاد مسکن بدون در نظر گرفتن زیرساختها واگذار شده است

دهیار صفی آباد همچنین با اشاره به مشکلات این روستا اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات مردم این روستا زمین هایی است که از طرف بنیاد مسکن به مردم واگذار شده و فاقد هرگونه زیر ساخت است.

وی افزود: از مجموع 100 زمین واگذار شده تاکنون 50 واحد مسکونی ساخته شده و حدود 20 خانوار توانسته اند در آن ساکن شوند که این امر تنها با تلاش دهیاری در تأمین برق یکی از کوچه ها با هزینه دهیاری و آبرسانی به دو کوچه از سهم 35 درصدی دهیاری از فروش زمینها امکانپذیر شده است.

دهقان ادامه داد: زمینهای واگذار شده فاقد هر گونه امکانات از جمله آب، برق، گاز، تلفن و کوچه دسترسی است و این امر مشکلات بسیاری را برای مردم بوجود آورده است.

وی یادآور شد: خانوارهایی که قصد ساکن شدن در خانه های ساخته شده را دارند، ناگزیر از کشیدن 400 متر کابل از تنها کوچه دارای برق، برای برق رسانی به منزل خود هستند.

دهیار صفی آباد ابرکوه افزود: بنباد مسکن باید در قبال فروش زمین به مردم، زیرساخت آن را نیز فراهم سازد که آنها نیز با استناد به توافقهای ادارات کل خود در استان با ادارات ذیربط، مردم را به سمت مرکز استان ارجاع می دهند و آنها نیز اظهار می دارند که توافقات ما بر مبنای تأمین اعتبار از طرف بنیاد مسکن بوده است که تاکنون عملی نشده است.

وی یکی دیگر از مسائل این روستا را مشکلات طرح هادی برشمرد.

طرح هادی بدون کارشناسی در صفی آباد اجرایی شده است

دهقان افزود: طرح هادی، بدون مشورت لازم و کافی با مسئولان و افراد زبده در روستا تهیه شده که مشکلاتی را برای ما به عنوان مسئولان اجرایی به وجود آورده است.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال در این طرح، در مسیر رودخانه و سیل، یک معبر 16 متری تعبیه شده است.

رئیس شورای اسلامی روستای صفی آباد نیز برخی از مشکلات این روستا را بر شمرد.

علی دهقان اظهار داشت: یکی از مشکلات عمده این روستا، وضعیت نامناسب لوله های آب است که در طرح توسعه روستا نیز دیده شده اما به دلیل نبود اعتبار، اجرایی نشده است.

وی افزود: عدم اعتبار لازم برای مرمت و آسفالت کوچه ها، نداشتن ساختمان مستقل دهیاری که در حال حاضر در اتاقی در خانه دهیار قرار دارد، عدم تمدید وامهای کشاورزان و بیکاری جوانان برخی دیگر از مشکلات این روستا را تشکیل می دهند.