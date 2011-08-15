قانون جدید موجب کاهش جرایم رانندگی در گلستان شده است

سرهنگ علیرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، در زمینه قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: حال که این قانون به تصویب رسیده است اجرای آن هم از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی گفت: قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی هم به حقوق مردم و هم به تکالیف انها و سایر دستگاههای متولی امور ترافیک توجه کرده و از سوی دیگر قانون جدید تسهیل کننده و ارتقاء دهنده ایمنی در رانندگی است.

سرهنگ حسنی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره کرد و بیان داشت: براساس این ماده قانونی هرگاه ظرف مهلت چهارماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه، متخلف جریمه مربوطه را پرداخت نکنند از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می شود.

وی ادامه داد: در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.

این مقام انتظامی همچنین گفت: براساس تبصره مندرج در این ماده قانونی در صورتیکه مبلغ جریمه خودرویی به 10 میلیون ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان گفت: در صورت اعتراض واحد مزبور موظف خواهد بود در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند.