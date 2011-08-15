دانش آموزان استثنایی خراسان جنوبی در مسابقات هنرهای آوایی خوش درخشیدند

حسین هاونگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: پنجمین دوره جشنواره مسابقات هنرهای آوایی درتابستان سال جاری به میزبانی استان کردستان برگزار شد.

وی افزود: در این جشنواره دانش آموزان استثنایی دخترانه مرکز آموزشی راهنمایی پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای شمیم فردوس با اجرای سرود شهاب رحمت توانستند مقام اول کشوری را به خود اختصاص دهند.

وی از شرکت دانش آموزان استثنایی خراسان جنوبی در اردوهای کشوری خبر داد و بیان کرد: در اردوی کشوری تفریحی، فرهنگی که در تابستان امسال به میزبانی استان قزوین برگزار شد این اداره با اعزام سه دانش آموز دختر و سه دانش آموز پسر دو برابر سهمیه ابلاغی از مراکز آموزشی استان به قزوین اعزام شدند.

وی ادامه داد: دانش آموزان استثنایی استان در این اردو با آثار مذهبی، تاریخی و طبیعی استان قزوین آشنا شدند.