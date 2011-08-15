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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

رضوانی خبر داد:

رواج ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق زراعی مرند

رواج ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق زراعی مرند

مرند - خبرگزاری مهر: فرماندار مرند با اشاره به رواج ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق زراعی این شهرستان بر لزوم برخورد با این جریان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام رضوانی پیش از ظهر دوشنبه در در بازدید از مناطق پیام، سیوان و شوردرق تاکید کرد: فروش زمین‌های زراعی به افراد غیربومی برای ساخت و ساز، آثار و تبعات منفی مختلفی به همراه دارد.

وی در ادامه همچنین افزود: امور آب، منابع طبیعی و امور اراضی جهاد کشاورزی با ویلاسازان که بدون اخذ پروانه و مجوزهای لازم اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در این مناطق همچنین مبادرت به حفر چاه‌های غیرمجاز برای بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی کرده‌اند، برخورد قانونی کنند.

وی یاد آور شد: این در حالی است که اهالی روستای شوردرق با جمعیت نزدیک به یک‌هزار و 300 نفر با مشکل آب شرب به خصوص در ایام تابستان مواجه هستند و در این میان عده‌ای فرصت‌طلب اقدام به خرید باغات و تخریب مناطق یاد شده می‌کنند.

رضوانی همچنین با اشاره به اینکه شهرستان مرند با داشتن 9 هزار و 900هکتار باغات در استان به باغ‌شهر مشهور است، گفت: در سال‌های اخیر عده‌ای با فرصت‌طلبی از عدم برداشت محصول کشاورزان و باغداران در شهرستان مرند به علت سرمازدگی و خشکسالی و حراج اراضی برای تامین زندگی در منطقه‌های کندلج و ملایوسف، سو استفاده کرده و برای تصرف غیرقانونی زمین‌ها به این نواحی هجوم آورده‌اند.

فرماندار مرند تاکید کرد: فروش زمین‌های زراعی به افراد غیربومی برای ساخت و ساز، آثار و تبعات منفی مختلفی از نظر تغییر کاربری و زیست محیطی همچنین برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی منطقه را به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: شهرستان مرند با قرار گرفتن در مسیر جاده بین‌المللی اروپا و آسیا همچنین با داشتن مناطق پیام، سیوان، شوردرق، کندلج و ملایوسف که از مناطق خوش آب هوا و از نظر طبیعت نیز در سطح استان برای اهالی و مسافران قابل توجه است، از این رو از مسئولان ذی‌ربط استان خواستار آن هستیم تا با عوامل تخریب و از بین برنده باغات در این مناطق برخورد قانونی صورت گیرد.

کد مطلب 1383838

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