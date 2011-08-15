رواج ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق زراعی مرند

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام رضوانی پیش از ظهر دوشنبه در در بازدید از مناطق پیام، سیوان و شوردرق تاکید کرد: فروش زمین‌های زراعی به افراد غیربومی برای ساخت و ساز، آثار و تبعات منفی مختلفی به همراه دارد.

وی در ادامه همچنین افزود: امور آب، منابع طبیعی و امور اراضی جهاد کشاورزی با ویلاسازان که بدون اخذ پروانه و مجوزهای لازم اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در این مناطق همچنین مبادرت به حفر چاه‌های غیرمجاز برای بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی کرده‌اند، برخورد قانونی کنند.

وی یاد آور شد: این در حالی است که اهالی روستای شوردرق با جمعیت نزدیک به یک‌هزار و 300 نفر با مشکل آب شرب به خصوص در ایام تابستان مواجه هستند و در این میان عده‌ای فرصت‌طلب اقدام به خرید باغات و تخریب مناطق یاد شده می‌کنند.

رضوانی همچنین با اشاره به اینکه شهرستان مرند با داشتن 9 هزار و 900هکتار باغات در استان به باغ‌شهر مشهور است، گفت: در سال‌های اخیر عده‌ای با فرصت‌طلبی از عدم برداشت محصول کشاورزان و باغداران در شهرستان مرند به علت سرمازدگی و خشکسالی و حراج اراضی برای تامین زندگی در منطقه‌های کندلج و ملایوسف، سو استفاده کرده و برای تصرف غیرقانونی زمین‌ها به این نواحی هجوم آورده‌اند.

فرماندار مرند تاکید کرد: فروش زمین‌های زراعی به افراد غیربومی برای ساخت و ساز، آثار و تبعات منفی مختلفی از نظر تغییر کاربری و زیست محیطی همچنین برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی منطقه را به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: شهرستان مرند با قرار گرفتن در مسیر جاده بین‌المللی اروپا و آسیا همچنین با داشتن مناطق پیام، سیوان، شوردرق، کندلج و ملایوسف که از مناطق خوش آب هوا و از نظر طبیعت نیز در سطح استان برای اهالی و مسافران قابل توجه است، از این رو از مسئولان ذی‌ربط استان خواستار آن هستیم تا با عوامل تخریب و از بین برنده باغات در این مناطق برخورد قانونی صورت گیرد.