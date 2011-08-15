بیشترین تقاضای انتقال به 5 دانشگاه / بیشترین موافقت با انتقال دخترها

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بذرافشان امروز در نشست خبری در وزارت علوم در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به درخواست‌‌های میهمانی و انتقال دانشجویان گفت: تعداد کل متقاضیان مهمانی و انتقال 21 هزار و 984 نفر بوده که با 7 هزار مورد از این تقاضاها که 8/31 درصد از کل تقاضاها را شامل می‌شود عدم موافقت و با 14 هزار و 271 مورد که تقریباً 65 درصد تقاضاها را شامل می‌شود، موافقت به عمل آمده است.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم با بیان اینکه 713 مورد از درخواست‌های دانشجویان برای انتقال و مهمانی کماکان از سوی دانشگاه‌های مبداء در حال بررسی هستند، گفت: 250 مورد از متقاضیان انتقال و مهمانی به طور حضوری به وزارت علوم مراجعه کرده و اعلام کردند که از سامانه اینترنتی نقل و انتقال بدون اطلاع بوده‌اند لذا وزارت علوم درخواست‌ها را بررسی و به موسسات ارسال کرد و خود موسسات آموزش عالی نیز خارج از سامانه اینترنتی به این 250 درخواست رسیدگی کردند.

بذرافشان در تشریح ترکیب جنسیتی، وضعیت تاهل یا بومی و غیربومی بودن افرادی که با درخواست انتقال و مهمانی‌ آنها موافقت شده است، گفت: 5 هزار و 140 درخواست برای دانشجویان زن و 3 هزار و 464 درخواست دانشجویان مرد توسط دانشگاه‌های مبداء مورد موافقت قرار گرفته است. 5 هزار و 723 مورد از موافقت‌های دانشگاه مبداء مربوط به دانشجویان غیربومی استانی و 2 هزار و 881 مورد نیز مربوط به دانشجویان بومی استانی است.

وی افزود: 7 هزار و 222 مورد از مواردی که دانشگاه‌های مبداء با درخواست‌های انتقال و مهمانی دانشجویان موافقت کرده‌اند مربوط به دانشجویان مجرد و یک هزار و 382 مورد از این موافقت‌ها برای دانشجویان متاهل است.