  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۶

سرهنگ غفار پور:

20 متهم تحت تعقیب در مینودشت دستگیر شدند

20 متهم تحت تعقیب در مینودشت دستگیر شدند

مینودشت - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی مینودشت گفت: در سلسله عملیات های موفقیت آمیز کارکنان انتظامی شهرستان طی 24 ساعت گذشته 20 متهم تحت تعقیب مراجع قضایی شناسایی و دستگیر شدند.

محمد غفارپور از طرح شناسایی و دستگیری متهمان تحت تعقیب مراجع قضایی طی 24 ساعت گذشته خبر داد.

وی گفت: در اجرای این طرح که با هماهنگی مراجع قضایی و اعزام تیم های عملیاتی متشکل از عوامل پلیس امنیت، آگاهی و انتظامی به محل های از پیش تعیین شده و به مرحله اجرا گذاشته شد 20 نفر از متهمان تحت تعقیب مراجع قضایی دستگیر شدند.

این مقام انتظامی دستگیری 13 نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر را از دیگر موفقیت های کارکنان در اجرای این طرح عنوان کرد و بیان داشت: این عملیات مقادیری مواد مخدر نیز از متهمان کشف شد.

سرهنگ غفارپور عنوان کرد: مأموران پلیس آگاهی نیز در این عملیات موفق به دستگیری 4 نفر از سارقان احشام در سطح منطقه شدند.

کد مطلب 1383848

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها