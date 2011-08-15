20 متهم تحت تعقیب در مینودشت دستگیر شدند

محمد غفارپور از طرح شناسایی و دستگیری متهمان تحت تعقیب مراجع قضایی طی 24 ساعت گذشته خبر داد.

وی گفت: در اجرای این طرح که با هماهنگی مراجع قضایی و اعزام تیم های عملیاتی متشکل از عوامل پلیس امنیت، آگاهی و انتظامی به محل های از پیش تعیین شده و به مرحله اجرا گذاشته شد 20 نفر از متهمان تحت تعقیب مراجع قضایی دستگیر شدند.

این مقام انتظامی دستگیری 13 نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر را از دیگر موفقیت های کارکنان در اجرای این طرح عنوان کرد و بیان داشت: این عملیات مقادیری مواد مخدر نیز از متهمان کشف شد.

سرهنگ غفارپور عنوان کرد: مأموران پلیس آگاهی نیز در این عملیات موفق به دستگیری 4 نفر از سارقان احشام در سطح منطقه شدند.