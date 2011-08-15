نقش رسانه های مرداک در حوادث 11سپتامبر بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، نهادهای اطلاعاتی آمریکا تحقیقات خود درباره فعالیت رسانه های وابسته به موسسه نیوز کوپریشن متعلق به رابرت مرداک پس از فاجعه 11 سپتامبر را افزایش داده اند.

این تحقیقات پس از آن تشدید شد که تعداد شکایات ارسال شده به نهادهای رسیدگی کننده آمریکایی درباره اقدامات رسانه های رابرت مرداک افزایش یافت.

اتهام وارده شده به نیوز کوپریشن آن است که خبرنگاران این موسسه از طریق تماس با کارآگاهان خصوصی از آنها خواسته اند تا شماره تلفنهای خانواده های قربانیان حوادث 11 سپتامبر را در اختیار بگیرند.

در همین رابطه روزنامه وال استریت ژورنال که از رسانه های وابسته به نیوزکوپریشن است نیز گزارشهایی را درباره این اتهامات منتشر کرده است.

صحنه ای از حضور مرداک و فرزندش در مجلس عوام انگلیس برای ادای توضیحات درباره رسوایی شنود

حساسیت شهروندان آمریکایی به اقدامات رسانه های رابرت مرداک پس از آن افزایش یافت که رسانه های این فرد در انگلیس متهم به شنود مکالمات تلفنی شهروندان انگلیسی و تهیه خبر از آنها شدند و در این راه روزنامه قدیمی "نیوز آف د ورلد" تعطیل شد.

نیوز اینترنشنال یک کمپانی بزرگ رسانه ای متعلق به مرداک است که نشریات سان، تایمز، ساندی تایمز و نیوز آو در ورلد را در بر می گیرد. این کمپانی توسط رابرت مرداک سهامدار اصلی شرکت "نیوز کوپریشن" اداره می شود.

گرچه هک کردن تلفنهای همراه مقامات دربار و چند هنرپیشه و شخصیت هنری به نوبه خود خبر ساز و جنجال آفرین بود ولی شامل مسائل امنیتی کشور نمی شد، اما وقتی نخست، جان پرسکات، معاون "تونی بلر" نخست وزیر پیشین و بعد گوردون براون، نخست وزیر سابق از "اسکاتلند یارد" خواستند تا درباره امکان شنود غیر قانونی تلفن های آنها تحقیق کند، مسئله ای که تا آن روز بیشتر جنبه فاش کردن روابط خصوصی یا پنهانی چند شخصیت مشهور برای فروش بیشتر یک نشریه جنجالی داش،ت ناگهان ابعاد جدی تری پیدا کرد.



احتمال گسترده بودن دامنه این گونه شنودهای غیر قانونی و مطرح شدن نام رهبران سیاسی بریتانیا به عنوان هدفهای احتمالی طراحان استراق سمع سبب شد تا شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیتهای سیاسی از دفتر دادستانی کل بخواهند که مستقل از تحقیقات اسکاتلند یارد، راسأ تحقیقات مستقلی درباره ابعاد این رسوایی انجام دهد.