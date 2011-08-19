اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به مباحث منتشر شده از سهم خواهی در میان اصولگرایان اظهارداشت: در معرفی نامزدها برای انتخابات صرفا مسئله سهم خواهی مطرح نیست.

وی ادامه داد: سهم خواهی یعنی صاحبان قدرت می گویند سهم ما در قدرت کجاست؟ به همین دلیل مدعی می شوند که فلان تعداد باید سهم داشته باشند. اما این موضوع خیلی در مملکت ما جایی ندارد و این نوع سهم خواهی ها به جایی نمی رسد این مردم هستند که باید رای بدهد مردم ما به خیلی از کسانی که صاحبان قدرت معرفی می‌کنند رای نمی دهند.

بادامچیان گفت: همه کسانی که افرادی برای ورود به انتخابات معرفی می کنند سهم خواه نیستند، عده ای معتقدند شایستگی ورود به عرصه انتخابات را دارند، عده ای هم بنا به وظیفه شرعی سیاسی وارد میدان می شوند، بنابراین نمی توان گفت هرکسی معرفی شد برای سهم خواهی آمده است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون موتلفه مجلس شورای اسلامی درخصوص رویکرد کمیته وحدت اصولگرایان نسبت به گرایشات سهم خواهانه تصریح کرد: کمیته 7+ 8 اصولگرایان عناصر پخته و متعهدی هستند و دنبال هوا وهوس های دنیوی نیستند و آخرتشان را به دنیای کسی نمی فروشند.

بادامچیان در پاسخ به این سئوال آیا از علت عدم شرکت اعضای معرفی شده جبهه پایداری به کمیته وحدت اصولگرایان با خبر است، گفت: بهتر است اعضای این جبهه این سئوال را پاسخ دهند اما آنچه من می دانم این گروه خواسته هایی دارند که رایزنی آنها هنوز به نتیجه خاصی نرسیده و مذاکره آنها با کمیته وحدت اصولگرایان همچنان ادامه دارد.

به گزارش مهر، کمیته پایداری به عنوان یکی از گروه های عضو کمیته 8 نفره تا کنون از شرکت در جلسات این گروه خودداری کرده و شرط حضور خود را اخراج تعدادی از نمایندگان دیگر گروه ها از کمیته خوانده است.