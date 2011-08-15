قهرمانان جهانی و آسیایی ورزش قم تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از افتخار آفرینان ورزش استان قم، شامگاه یکشنبه با حضور حجت الاسلام و المسلمین موسی‌پور استاندار قم، جهان‌بینی مدیرکل، معاونان و مسئول حراست اداره کل ورزش و جوانان و همچنین روسا و نایب رئیسان هیئت‌های ورزشی استان قم برگزار شد.



در این آیین که قهرمانان و پیشکسوتان ورزش استان قم از رشته‌های مختلف ورزشی نیز حضور داشتند، از 9 قهرمان قمی در رقابت‌های آسیایی و جهانی سال جاری و همچنین دو تن از مربیان کاراته استان قم در تیم‌های ملی تقدیر شد.



تجلیل از سرمربی سابق تیم ملی کاراته



غلامرضا دباغیان سرمربی سابق تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان که در دهه 70 تیم ملی کاراته کشورمان را در راه کسب مدال‌ها و افتخارات متعدد جهانی ، آسیایی و بین المللی هدایت می‌کرد، نخستین کسی بود که در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفت.



قدردانی از سرمربی تیم ملی کاراته جوانان



علیرضا کتیرایی قهرمان سابق کاراته کشورمان در رقابت‌های آسیایی، جهانی و بین المللی که در حال حاضر سرمربی تیم ملی کاراته جوانان کشورمان است و این تیم را در رقابت‌های قهرمانی آسیا و جهانی هدایت می‌کند، دومین تجلیل شونده در این مراسم بود.



افتخار آفرینی کاتاروهای قمی در رقابت‌های جهانی آلمان



محمدحسن سالاری عضو تیم ملی کاتا جودو کشورمان در رقابت‌های کاتای قهرمانی جهان در کشور آلمان نخستین قهرمانی بود که در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفت، سالاری به همراه دوست صمیمی خود یعنی محمدرضا صحرایی در مسابقات جهانی نایب قهرمان شدند.



محمدرضا صحرایی عضو تیم ملی کاتا جودو کشورمان در پیکارهای کاتای قهرمانی جهان در کشور آلمان به اتفاق محمدحسن سالاری توانستند در اجرای فرم گوشین جوتسو عنوان نایب قهرمانی جهان را از آن خود کرده و افتخار این عنوان را نصیب ورزش قم کنند.



قدردانی از قهرمانان کاراته آسیا



امیر مهدی‌زاده نماینده اعزامی کاراته استان قم و کشورمان به بازی‌های آسیایی سال 2010 گوانگ‌جو و نفر سوم رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا در سال 2011 در کشور چین، نخستین قهرمانی بود که در این آیین مورد تجلیل واقع شد.



محمد شایگان قهرمان کاراته نوجوانان آسیا در سال 2010، قهرمان رقابت‌های بین المللی یونان در سال 2010 و قهرمان کاراته رده سنی جوانان آسیا در سال 2011 در کشور چین دومین قهرمان تجلیل شونده در این مراسم بود.



علی نجفی سومین قهرمان رشته پر طرفدار و موفق کاراته قم در رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان آسیا بود که در این مراسم از وی تجلیل شد، نجفی در رقابـت‌های کاراته قهرمانی آسیا در کشور چین که تیر ماه برگزار شد موفق به کسب مدال طلا و مقام قهرمانی آسیا شده بود.



مهدی عافیتی چهارمین کاراته‌کای موفق استان قم و کاروان اعزامی کاراته کشورمان به رقابت‌های قهرمانی آسیا در کشور چین بود که در این مسابقات با وجود شایستگی تمام برای کسب مدال طلا، در نهایت موفق به کسب مدال برنز شد و در این مراسم از وی نیز قدردانی شد.



تقدیر از بانوی مدال آور قمی از مسابقات جهانی ورزشکاران پیوند اعضاء



ثریا پارس‌لاری بانوی موفق ورزشکار قمی در رقابت‌های جهانی ورزشکاران پیوند اعضاء در کشور سوئد دیگر قهرمان ارزنده‌ای بود که به واسطه کسب چهار مدال رنگارنگ نقره و برنز در این رقابت‌ها در این مراسم شایسته تجلیل شناخته شد.



قدردانی از بانوان مدال آور جام جهانی ووینام



خدیجه رضایی قهرمان ورزش‌های رزمی استان قم که در جام جهانی 2011 رشته ووینام در کشور ویتنام موفق به کسب مدال طلا و مقام قهرمانی جهان شده است، دیگر بانوی ورزشکار تجلیل شونده در حضور استاندار قم و مدیر کل ورزش و جوانان بود.



پریسا حیدری بانوی مدال آور قمی از رقابت‌های جام جهانی 2011 ووینام در کشور ویتنام دیگر ورزشکاری بود که به واسطه کسب مدال نقره و مقام نایب قهرمانی جهان، همچون دیگر ورزشکاران تجلیل شونده لوح تقدیر خود را از مسئولان ورزش استان دریافت کرد.

