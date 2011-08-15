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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۸

فوتبال گیتی پسند میزبان پیام خراسان می شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: در مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور تیم گیتی پسند اصفهان به مصاف پیام خراسان می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مسابقات جام حذفی باشگاههای کشور در فصل 91-90 در هتل آکادمی فوتبال  برگزار شد.

در این مراسم تیم گیتی پسند طبق قرعه در مرحله نخست در دیداری سخت به مصاف تیم پیام خراسان می رود.

برنده این دیدار نیز مقابل تیم داماش ایرانیان تهران قرار خواهد گرفت.

در مرحله اول تیمهای قهرمان استان و لیگ دسته دوم به مصاف همدیگر میروند و تیمهای لیگ دسته اولی از دور دوم وارد مسابقات می شوند.

مسابقات جام حذفی دو کارته است. بازیکنان حاضردر لیگهای سراسری کشوری با دریافت سه کارت زرد از دیدار بعدی محروم میشوند.

تاریخ شروع احتمالی مسابقات  20 شهریور اعلام شده است.

کد مطلب 1383868

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