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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

شهمرادی:

500 سبد غذایی بین نیازمندان کلاله در گلستان توزیع شد

500 سبد غذایی بین نیازمندان کلاله در گلستان توزیع شد

کلاله - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهزیستی کلاله گفت: با پیگیری و نشست با خیران 500 سبدغذایی برای توزیع بین مددجویان اهدا شد.

علی شهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح به ارزش 140 میلیون ریال اجرا شد.

وی اظهار داشت: سال گذشته نیز تعداد 300 سبدغذایی به کمک خیران نیکوکار بین مددجویان بهزیستی توزیع شد.

وی افزود: اسلام دین غنی از ارزش ها و موهبت های فرهنگی است که با رعایت آنها نه تنها وصله ناجور فقر از جامعه برداشته می شود.

شهمرادی گفت: بسیاری از ارزش های اجتماعی به واسطه آن به وجود می آید و در صورت ترویج ارزش های دین اسلام در جامعه بسیاری از مشکلات افراد طبقه کم درآمد و از جمله ایتام برطرف می شود.

شهرستان کلاله در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1383869

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