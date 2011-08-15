500 سبد غذایی بین نیازمندان کلاله در گلستان توزیع شد

علی شهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح به ارزش 140 میلیون ریال اجرا شد.

وی اظهار داشت: سال گذشته نیز تعداد 300 سبدغذایی به کمک خیران نیکوکار بین مددجویان بهزیستی توزیع شد.

وی افزود: اسلام دین غنی از ارزش ها و موهبت های فرهنگی است که با رعایت آنها نه تنها وصله ناجور فقر از جامعه برداشته می شود.

شهمرادی گفت: بسیاری از ارزش های اجتماعی به واسطه آن به وجود می آید و در صورت ترویج ارزش های دین اسلام در جامعه بسیاری از مشکلات افراد طبقه کم درآمد و از جمله ایتام برطرف می شود.

شهرستان کلاله در شرق گلستان واقع شده است.