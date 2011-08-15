این شاعر درباره کتاب‌های تازه‌اش به خبرنگار مهر گفت: یک کتاب درباره «میرمهنا» مبارز مشهور بندر ریگی که هلندی‌ها و انگلیسی‌ها را از جنوب ایران بیرون کرد، نوشته‌ام که به تازگی مجوزش را هم دریافت کرده است.

وی افزود: من در این کتاب 400 صفحه‌ای سابقه مبارزاتی میرمهنا را در آثار مورخان خارجی بررسی کرده‌ام.

به گفته حمیدی این کتاب با عنوان «میرمهنا و بندر ریگ در آثار مورخان خارجی» تا پایان شهریور توسط انتشارات حوزه هنری بوشهر منتشر می‌شود.

این شاعر درباره کتاب دیگرش هم گفت: همین امروز کار تدوین «فرهنگنامه شب قدر» را به پایان بردم. کار حروفچینی نیمی از این کتاب هم به پایان رسیده و قصد دارم آن را به انتشارات فرهنگ معاصر بسپارم.

حمیدی اضافه کرد: در این کتاب 600 صفحه‌ای هر آنچه درباره شب‌های قدر گفته شده، آمده و فرهنگی است جامع در این‌باره.

وی همچنین از تدوین کتابی با عنوان «حافظ نوپرداز» خبر داد و گفت: من معتقدم حافظ شاعری نه کلاسیک که نوپرداز بوده است و کتاب «حافظ نوپرداز» هم در توضیح این مسئله است.

به گفته شاعر، این کتاب 250 صفحه‌ای تحویل انتشارات کارنامه شده است.

وصلت در سده تظلم، ابراهیم ابراهیم، از خون کبوتران، ابر باران بار، از سایه تا نشان، آینه شروه سرایی، وزیر کشان، تاریخ نگاران، سعدی در کیش، تاریخ اورشلیم، آسیه ملکه مصر، بوشهر در مطبوعات عصر قاجار، داستان سیاوش (پژوهش)، بندر ریگ، چون پایه پنجم، فرهنگنامه بوشهر، سی بوشهر، جانگدازان، ماشین نوشته ها، صد رباعی، صد غزل، صد دوبیتی و دگرگون نامه تعدادی از کتاب‌های منتشرشده از سیدجعفر حمیدی هستند.