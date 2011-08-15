10 هزار نیرو برای حج در مدینه منوره آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست برنامه های آموزشی ویژه رده های میانی و نظارتی که کمیته حج مدینه منوره بر آن نظارت می کند، پایان یافت.

برنامه های این مرحله، 15 ماه شعبان گذشته آغاز شد که دو هفته به طول انجامید، برنامه های بزرگ آموزشی ویژه مردان در دانشگاه اسلامی مدینه و برنامههای آموزشی ویژه زنان هم به میزبانی امور بهداشت برگزار شد.

محمد بن مصطفی النعمان دبیر کمیته حج مدینه منوره گفت: دوره های آموزشی کارکنان حج به دستور عبدالعزیز بن ماجد بن عبدالعزیز امیر مدینه منوره برگزار می شود و مرحله نخست آن برگزار شد که بیش از 1500 کارمند زن و مرد از بخشهای میانی و نظارتی از طرفهای مرتبط با فعالیتهای حج شرکت کردند.

وی افزود: مرحله دوم برنامه های آموزشی پس از ماه مبارک رمضان برگزار می شود که برنامه های مختص کارگزاران اجرایی در نظر گرفته خواهد شد که با پایان این مرحله، کمیته حج مدینه منوره حدود 10 هزار کارمند زن و مرد آموزش دیده از طرفهای فعال در حج این منطقه را آماده خواهد کرد.