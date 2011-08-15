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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

حسینی در گفتگو با مهر:

خزانه تعللی در پرداخت منابع دولتی ندارد/ منابع را بلوکه نکردیم

خزانه تعللی در پرداخت منابع دولتی ندارد/ منابع را بلوکه نکردیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه منابع دستگاهها در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی خزانه بلوکه نشده است، گفت: خزانه تعللی در پرداخت مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها ندارد و این منابع 48 ساعته پرداخت می‌شوند.

سیدشمس‌الدین حسینی در گفتگو با مهر گفت: خزانه منابع مورد درخواست وزارتخانه‌ها را در اسرع وقت پرداخت می‌کند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت فروش آب و برق از محل خزانه به وزارت نیرو و مسائل مربوط به دیرکرد آن افزود: روز گذشته مذاکراتی با وزیر نیرو انجام شده، این درحالی است که خزانه عینا مبالغ دریافتی را به موقع پرداخت می‌کند.

وی تصریح کرد: خزانه دقیقا ظرف مدت 48 ساعت، مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها را به دستگاههای مربوطه پرداخت می‌کند.

حسینی گفت: اگر دستگاهی رقمی را از خزانه طلبکار باشد، در اسرع وقت به او پرداخت می‌شود، حتی در برخی از موارد نیز، مطالبات آتی آنها نیز زودتر از موعد پرداخت می‌شود، همانطور که در مورد توانیر 100 میلیارد تومان بیش از طلبش داده‌ایم.

کد مطلب 1383881

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