هزار و 100 پرونده تبلیغی در قم تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی جمال‌نیک با اشاره به فعالیت‌های اداره ساماندهی امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی اظهار داشت: طلاب برای ورود به عرصه تبلیغ باید با مراجعه به اداره ساماندهی به تشکیل و بایگانی پرونده بپردازند.



وی با بیان اینکه هزار و 500 نفر سال گذشته برای تشکیل پرونده تبلیغی ثبت‌نام کردند، گفت: پس از برگزاری آزمون و پذیرش، هزار و 150 پرونده ویژه مبلغان در سال گذشته تشکیل شد.



جمال نیک یادآور شد: افرادی که موفق به قبولی در آزمون کتبی می‌شوند در آزمون مصاحبه‌ای شرکت کرده و به تناسب میزان تحصیلات در گروه‌های متفاوت تقسیم‌بندی می‌شوند.



وی با بیان اینکه 30 هزار پرونده در بخش بایگانی اداره ساماندهی وجود دارد، عنوان داشت: پرونده‌های تبلیغی‌، جبهه‌ای و بشیران جوان در بخش بایگانی اداره نگهداری می‌شوند.



وجود 25 هزار و 700 پرونده تبلیغی در اداره ساماندهی امور مبلغان دفتر تبلیغات



رئیس اداره ساماندهی امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد: 25 هزار و 700 پرونده تبلیغی در اداره ساماندهی وجود دارد که برای اعزام مبلغان از این پرونده‌ها استفاده می‌شود.



وی با اشاره به بخش رفاهی بیان داشت: تسهیلات ویژه‌ای مانند بلیت‌های ورزشی و سهمیه عمره در این بخش در اختیار طلاب قرار می‌گیرد.



جمال نیک اضافه کرد: دیدار با مبلغان بیمار، اهدای جهیزیه به خانواده مبلغان، ارائه هدیه ازدواج برای زوج‌های جوان، توزیع سبد کالا، برگزاری اردوی زیارتی، در نظر گرفتن بیمه عمر و حوادث برای مبلغان را از دیگر فعالیت‌های بخش رفاهی این اداره است.