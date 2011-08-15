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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

در سال گذشته/

هزار و 100 پرونده تبلیغی در قم تشکیل شد

هزار و 100 پرونده تبلیغی در قم تشکیل شد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ساماندهی امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از تشکیل هزار و 100 پرونده ویژه مبلغان در سال گذشته و در راستای ساماندهی امور مبلغان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی جمال‌نیک با اشاره به فعالیت‌های اداره ساماندهی امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی اظهار داشت: طلاب برای ورود به عرصه تبلیغ باید با مراجعه به اداره ساماندهی به تشکیل و بایگانی پرونده بپردازند.

وی با بیان اینکه هزار و 500 نفر سال گذشته برای تشکیل پرونده تبلیغی ثبت‌نام کردند، گفت: پس از برگزاری آزمون و پذیرش، هزار و 150 پرونده ویژه مبلغان در سال گذشته تشکیل شد.

جمال نیک یادآور شد: افرادی که موفق به قبولی در آزمون کتبی می‌شوند در آزمون مصاحبه‌ای شرکت کرده و به تناسب میزان تحصیلات در گروه‌های متفاوت تقسیم‌بندی می‌شوند.

وی با بیان اینکه 30 هزار پرونده در بخش بایگانی اداره ساماندهی وجود دارد، عنوان داشت: پرونده‌های تبلیغی‌، جبهه‌ای و بشیران جوان در بخش بایگانی اداره نگهداری می‌شوند.

وجود 25 هزار و 700 پرونده تبلیغی در اداره ساماندهی امور مبلغان دفتر تبلیغات

رئیس اداره ساماندهی امور مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد: 25 هزار و 700 پرونده تبلیغی در اداره ساماندهی وجود دارد که برای اعزام مبلغان از این پرونده‌ها استفاده می‌شود.

وی با اشاره به بخش رفاهی بیان داشت: تسهیلات ویژه‌ای مانند بلیت‌های ورزشی و سهمیه عمره در این بخش در اختیار طلاب قرار می‌گیرد.

جمال نیک اضافه کرد: دیدار با مبلغان بیمار، اهدای جهیزیه به خانواده مبلغان، ارائه هدیه ازدواج برای زوج‌های جوان، توزیع سبد کالا، برگزاری اردوی زیارتی، در نظر گرفتن بیمه عمر و حوادث برای مبلغان را از دیگر فعالیت‌های بخش رفاهی این اداره است.

کد مطلب 1383884

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