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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۶

بحث‌های آموزشی و معارفی ماه مبارک رمضان در شبکه آموزش

بحث‌های آموزشی و معارفی ماه مبارک رمضان در شبکه آموزش

بحث‌های آموزشی و معارفی ماه مبارک رمضان با حضور کارشناسان مذهبی هر روز از شبکه آموزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "دین و دانش" با نگاهی تازه به بحث‌های آموزشی و معارفی هر روز روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

برنامه "دین و دانش درباره احکام شرعی و دعاهای روز همراه با مباحث کارشناسان درباره دین و دانش و تعریف دین، وقف، خمس، زکات و اعمال ماه مبارک رمضان و روزه داری و...می‌پردازد.

این برنامه با نگاهی تازه به مباحث دین پرداخته و کتاب‌هایی در زمینه‌های مختلف معرفی می‌کند. حجت الاسلام شاهرودی، حجت الاسلام علم الهدی، شهاب، حائری زاده، صادقی، دکتر فیاض بخش و مسعودی به عنوان کارشناسان مذهبی هر روز به موضوع خاصی پرداخته و بحث و گفتگو می‌کنند.

"دین و دانش" به تهیه کنندگی زهره صادقی هر روز ساعت 12:45 به مدت 15 دقیقه روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

کد مطلب 1383889

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