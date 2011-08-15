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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

در سالجاری/

صادرات صنعتی استان کرمانشاه 57 درصد رشد داشت

صادرات صنعتی استان کرمانشاه 57 درصد رشد داشت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه از رشد 57 درصدی صادرات صنعتی استان کرمانشاه در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رستمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ارزش صادرات محصولات تولیدی 23 واحد صنعتی استان در چهارماهه نخست امسال بالغ بر 114 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد بسیار خوبی داشته است و این آمار یک رکورد محسوب می شود.

به گفته رستمی عمده محصولات صادراتی استان کرمانشاه شامل کود اوره، سیمان خاکستری، روغن خوراکی، مواد اولیه شوینده ها، محصولات بهداشتی، انواع کاشی و سرامیک، چینی آلات بهداشتی، لبنیات، انواع لوله PVC، آبمیوه، رله و کنداکتور بوده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه تصریح کرد: عمده صادرات محصولات تولیدی و صنعتی استان به کشورهای عراق، ترکیه، امارات، عربستان سعودی، آرژانتین، انگلیس، آفریقا و کشورهای حوزه قفقاز صورت گرفته است.

کد مطلب 1383891

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