به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با اعلام این خبر افزود: فاز نخست نیروگاه جدید و نیز کارخانه جدید آگلومراسیون(آگلوماشین شماره 4) اخیرا،‌ وارد مرحله تولید شده اند.

صفرعلی براتی ادامه داد: در حال حاضر مشغول برنامه ریزی برای برنامه افتتاحیه رسمی هستیم تا با حضور مقامات عالی کشور این دو پروژه به طور رسمی راه اندازی شوند. فاز نخست نیروگاه جدید ذوب آهن اصفهان از ظرفیت تولید 55مگاوات انرژی برق برخوردار است که هم اینک تولید را آغاز کرده است.

نیروگاه جدید در مجموع از ظرفیت نهایی تولید 110 مگاوات انرژی برق برخوردار است و از جمله مزیت های راه اندازی این نیروگاه اینست که با فعالیت آن ، نه تنها کسری 60 مگاواتی موجود ذوب آهن اصفهان برطرف، بلکه شرکت با مازاد انرژی مواجه می شود که مقرر شده در اختیار شبکه سراسری برق قرار گیرد.

از سوی دیگر آگلوماشین جدید (شماره 4) از ظرفیت تولید سالانه ، 2.4میلیون تن در سال برخوردار است. سطح پخت کلوخه سنگ آهن در این کارخانه 240 متر مربع است و محصول تولیدی ، در کوره بلند برای تولید چدن مذاب و در نهایت فولاد خام مورد استفاده قرار می گیرد.

از مزایای استفاده این ماده این است که مصرف آگلومره نسبت به مصرف مستقیم سنگ آهن به دلیل یکنواختی آنالیز شیمیایی و احیاء پذیری بهتر، افزایش راندمان کوره بلند به میزان 25 تا 30 درصد را در پی دارد و علاوه بر آن مصرف کک در کوره بلند تا 20 درصد کاهش می یابد.