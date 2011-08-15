آخرین تصاویر رئیس جمهور ونزوئلا/ وضعیت جسمانی چاوز مساعد است

به گزارش خبرگزاری مهر، "هوگو چاوز" سفرهای بسیاری را به کوبا داشته و تلاش کرده با سرمایه گذاری به اقتصاد این کشور کمک کند. هوگو چاوز از معدود افرادی بود که هنگام بستری "فیدل کاسترو" به طور مرتب بر بالینش حاضر می شد که تصاویری نیز در این ملاقاتها گرفته شد.

مقامهای دولتی ونزوئلا می گویند در جریان همین ملاقات ها دل چاوز به شدت درد گرفت و رئیس جمهوری ونزوئلا به سرعت به بیمارستانی در هاوانا منتقل شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت.

هوگو چاوز روز یکشنبه در یک مصاحبه تلفنی با شبکه تلویزیونی "وی تی وی" ونزوئلا اعلام کرد: پس از مرحله دوم شیمی درمانی برای درمان بیماری سرطان احساس می کنم که حالم بسیار بهتر شده است.

وی با اشاره به این موضوع که هم اکنون اشتهای خوبی برای خوردن غذاهای مختلف دارد، گفت : حالم رو به بهودی است و دوره جدیدی را در زندگی خود آغاز کرده ام، اما مطمئن نیستم که آیا به مرحله سوم شیمی درمانی نیاز داشته باشم یا خیر، اما این موضوع بستگی به وضعیت جسمانی و پیشرفت درمان دارد.

به گفته چاوز، مرحله دوم شیمی درمانی به منظور نابودی کامل ویروسهای سرطان زا و جلوگیری از بازگشت بیماری انجام شد.

چاوز روز شنبه پس از پایان دومین مرحله شیمی درمانی از هاوانا به ونزوئلا بازگشت و با "نیکلاس مادورو" وزیر امور خارجه و "الیاس خاوا" معاون رئیس جمهوری در کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا دیدار کرد.

رئیس جمهوری ونزوئلا پیش از عزیمت به کوبا اختیاراتش را به هیئتی تحت ریاست وزیر دارایی و معاون اول خود سپرده بود.

در حالی که بیماری چاوز پرسشهای زیادی را درباره آینده دولت ونزوئلا و نیز سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 این کشور به وجود آورده است، وی تاکید کرد که در انتخابات سال آتی نامزد خواهد شد.