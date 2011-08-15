کاهش 12 متری آب سفره های زیر زمینی/وضعیت بحرانی منابع آبی در اصفهان

به گزارش خبرنگارم مهر، محمد علی طرفه صبح دوشنبه در نشست خبری افزود: در حال حاضر هفت سد مخزنی بزرگ در استان با مجموع آب قابل تنظیم 1.7میلیارد مترمکعب در سال بهره برداری می شود که در این بین سد زاینده ورد به عنوان اصلی ترین و بزرگترین سد استان، سالیانه حدود یک هزار و 570 میلیون مترمکعب آب را تنظیم می کند.

وی ادامه داد: این سد علاوه بر تأمین حدود 400میلیون مترمکعب آب برای شرب پنج میلیون نفر، تأمین آب کشاورزی هشت شبکه بزرگ آبیاری و زهکشی در وسعتی بالغ بر 220 هزار هکتار را در مجموع طول کانال های درجه یک و دو بالغ بر 1200 کیلومتر ، تأمین آب صنایع بزرگ ملی همچون کارخانه ذوب آهن ، مجتمع فولاد مبارکه، پالایشگاه و نیروگاه بزرگ اصفهان را بر عهده دارد.

طرفه در ادامه سخنان خود اظهار داشت: طی چهار سال گذشته حوضه زاینده رود با کاهش چهل درصدی بارندگی مواجه بوده است که ضمن تغییر نوع بارش و کاهش شدید بارش برف، تأثیر ویژه ای در تأمین آبهای جاری به زاینده رود داشته به نحوی که حجم ورودی به سد تا پیش از 40درصد کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان در خصوص برنامه توزیع آب نیز یادآور شد: برنامه مدیریت این شرکت مانع از آن شد که تأمین آب شرب مردم اصفهان با مشکل جدی مواجه شود و در سایر بخشها نیز به یک نسبت آب تحویلی کاهش داده شد.

طرفه ادامه داد: به همین خاطر مردم در این سالها هیچگاه با جیره بندی مواجه نشدند و نه تنها تأمین آب شرب مردم در شهر اصفهان و شهرهای تابعه عملیاتی شد بلکه از تعطیلی و غیرفعال شدن واحدهای صنعتی بزرگ هم جلوگیری و علاوه بر آن با ونش بندی، آب باغات مسیر نیز تا حد امکان تأمین شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: هنگامی که حجم آب ورودی به حجم سد زاینده رود طی چهار سال گذشته، دو میلیارد مترمکعب کاسته می شود، مطمئناً تأمین تمام نیازهای متقاضیان با محدودیت هایی جدی روبرو خواهد شد.

طرفه در ادامه تصریح کرد: در سالهای اول خشکسالی به دلیل بالا بودن حجم ذخیره سد زاینده رود امکان توزیع آب کشاورزی در بخش زراعت با یک نوبت بندی میسر شد اما متأسفانه در سال آبی 90-89 را در حالی شروع کردیم که به دلیل خشکسالیهای متوالی، حجم سد زاینده رود در ابتدای سال آبی حدود 300میلیون متر مکعب بود و با در نظر گرفتن حجم رسوبات چون آب کافی در اختیار نبود بر اساس برنامه تنظیمی و در نظر گرفتن اولویت شرب، امکان توزیع آب در کشت و زراعت میسر نشد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود کشاورزان موفق نشدند کشت بهاره خود را انجام دهند، به هر حال پائیزی که سپری کردیم بسیار خشک بود به طوری که با کاهش 40 تا 45 درصدی بارندگی در سرشاخه زاینده رود اگر آبی برای کشت کشاورزان در نظر گرفته شده بود، به طور قطع این روزها در تأمین آب شرب مردم با مشکل اساسی مواجه می شدیم و امکان تأمین آب شرب فراهم نمیشد.

طرفه در ادامه یادآور شد: به هر حال اگر کشاورزان امسال موفق نشدند کشت بهاره داشته باشند باید بپذیرند که علاوه بر این که پائیز خشکی داشتیم، در زمستان هم حجم بارندگی ها پنجاه درصد کمتر از سنوات قبل بوده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: هنگامی که حجم سد زاینده رود 300میلیون متر مکعب است که 150میلیون متر مکعب آن را هم رسوبات تشکیل داده، نمی توان با موجودی 150میلیون مترمکعب این ریسک را پذیرفت که آب برای کشت پائیزه کشاورزان نیز در نظر گرفته می شد.

کشاورزان شرق اصفهان برای کشت پائیزه 90 آب تأمین می گردد.

طرفه همچنین برای تامین آب کشاورزان در فصل پائیز نیز گفت: تأمین آب برای ادامه کشت تنها بستگی به شرایط اقلیمی ماه های آینده دارد و اگر بارشها مناسب بود، با رعایت شرایط اضطراری کشاورزان حتما این امر در دستور کار قرار می گیرد.

وی در ادامه گفت: قبول داریم که در چند سال اخیر کشاورزان به ویژه کشاورزان شرق اصفهان خسارات بسیاری را به خاطر خشکسالی متحمل شده اند زیرا به هر حال درآمدشان از این طریق تأمین می شود اما وقتی بحران خشکسالی جدی است چگونه می توان به تمامی نیازهای آبی پاسخ داد و در این میان باید سایر دستگاه ها هم به یاری کشاورزان بشتابند و با بسته های حمایتی که در نظر می گیرند، به جبران خسارات ناشی از خشکسالی بپردازند.