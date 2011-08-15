پیک مصرف برق به 42 هزار مگاوات رسید/ ظرفیت 62 هزار مگاواتی شبکه برق

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو در حاشیه هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: وزارت نیرو با مدیریت مناسب پیک مصرف برق تابستان امسال را با موفقیت پشت سر گذاشت، این در حالی است که پیک مصرف برق با 42 هزار و 247 مگاوات در دوازدهم مردادماه اتفاق افتاد.

وزیر نیرو افزود: در حال حاضر ظرفیت شبکه برق کشور 62 هزار مگاوات است که امیدواریم علیرغم کمبودهای مالی بتوانیم این ظرفیت را افزایش دهیم، این درحالی است که در برنامه پنجم توسعه باید بتوانیم سالانه 5 هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه کنیم.

وی تصریح کرد: امسال خشکسالی‌ها در کشور ده ساله شده و این امر منابع آبی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، بنابراین مردم باید بیش از گذشته با وزارت نیرو در تامین آب مطمئن و پایدار همکاری و صرفه‌جویی را در دستور کار خود قرار دهند.

به گفته نامجو، در حال حاضر، فارس، هرمزگان و بوشهر تحت تاثیر خشکسالی‌های مداوم قرار دارند، این درحالی است که با وجود شرایط سخت خشکسالی، آبرسانی به شهرها و روستاهایی که از خدمات شرکت های آب و فاضلاب بهره می‌برند، به شکل مناسبی مدیریت شده و مشکل خاصی ایجاد نشده است.