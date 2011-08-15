جلوافتادگی نفتی ایران از عمان در خلیج فارس/ ساخت پالایشگاه جدید گاز در قشم

محمود زیرکچیان‌زاده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرح توسعه میدان مشترک نفتی هنگام با بیان اینکه در حال حاضر روزانه بیش از 18 هزار بشکه نفت خام از این میدان مشترک برداشت می‌شود، گفت: تا هفته آینده ظرفیت تولید نفت از این میدان مشترک با عمان در خلیج فارس از مرز 20 هزار بشکه در روز عبور می کند.

وی از افزایش تولید نفت این میدان به 25 هزار بشکه تا پایان شهریور ‌ماه و سپس 30 هزار بشکه در سالجاری خبر داد و افزود: در حال حاضر نصب دومین جکت این میدان نفتی در خلیج فارس به پایان رسیده به طوری که این جکت بلندترین سکوی نفتی ایران در خلیج فارس بوده که در عمق حدود 80 متری آب نصب و راه‌اندازی شده است.

مدیر عامل مدیره شرکت نفت فلات قاره ایران همچنین با اشاره به مراحل پایانی ساخت سومین جکت نفتی میدان هنگام در جزیره قشم از حمل و نصب این سازه دریایی در خلیج فارس خبر داد و یادآور شد: تاکنون 3 حلقه چاه جدید در میدان هنگام حفاری شده است که با نصب جکت‌های جدید حفاری و تعمیر 5 حلقه چاه جدید در این میدان مشترک با عمان در دستور کار قرار دارد.

به گفته این عضو هیئت مدیره شرکت نفت فلات قاره ایران در مجموع با حفاری هشت حلقه چاه ظرفیت تولید نفت از میدان هنگام به 30 هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه به منظور پالایش گازهای همراه نفت میدان هنگام ساخت یک پالایشگاه جدید گاز در جزیره قشم با ظرفیت 80 میلیون فوت مکعب در روز هدف گذاری شده است.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران، ادامه داد: پیمانکار این پروژه گازی در سالجاری کار خود را شروع و تا سال 1391 عملیات اجرایی پالایشگاه گاز تکمیل و راه‌اندازی خواهد شد.



سرمایه گذاری 800 میلیون دلاری برای توسعه هنگام

زیرکچیان‌زاده با بیان اینکه هیئت مدیره شرکت ملی نفت اخیرا توسعه و تولید یکپارچه تمامی میادین نفت و گاز دریایی و خشکی جزیره قشم را به شرکت نفت فلات قاره ایران واگذار کرده است، تاکید کرد: بر این اساس توسعه هفت میدان نفتی دریایی شامل 4 میدان هرمز، توسن، تفتان، هنگام، صبا (صالح) و میادین خشکی سلخ، هالو و گورزین به شرکت نفت فلات قاره واگذار شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه با توسعه میدان هنگام نفت خام سبک این میدان مشترک جایگزین میعانات گازی پالایشگاه بندرعباس شده است، تبیین کرد: ارسال نفت هنگام به بندرعباس منجر به کاهش هزینه‌های تامین خوراک، افزایش صادرات، میعانات گازی و کاهش تردد نفتکش‌ها از پایانه خارک به بندرعباس از مهمترین مزیت‌های توسعه این میدان است.

وی هزینه سرمایه گذاری برای توسعه فاز اول توسعه میدان نفتی هنگام را 450 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: در مجموع برای توسعه فاز اول و دوم این میدان مشترک با عمان حدود 800 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اعلام اینکه از بدو راه‌اندازی و توسعه میدان هنگام تا‌کنون بالغ بر 4 میلیارد و 400 میلیون بشکه نفت خام سبک از این میدان استخراج شده است، تاکید کرد: برای ساخت پالایشگاه گازی جزیره قشم از صندوق‌های انرژی فاند (ENERGY FUND) با حدود 90 میلیون یورو سرمایه‌گذاری استفاده شده است.

به گزارش مهر، میدان مشترک هنگام در سال 1975 با حفر یک حلقه چاه در خلیج فارس کشف و به دنبال آن در سال 2006 میلادی، با حفر دومین چاه و انجام مطالعات مخزن مشخص شد، میزان نفت درجای این میدان بیش از 700 میلیون بشکه و گاز درجای آن حدود 2 تریلیون فوت مکعب است.



در همین حال عمان با مشارکت یک شرکت انگلیسی، تولید نفت خام از این میدان مشترک را از اسفند ماه سال 1387 و با ساخت یک خط لوله به طول 25 کیلومتر از بخش مشترک میدان هنگام – البخاء و استفاده از تاسیسات موجود در راس الخیمه امارات را با ظرفیت 10 هزار بشکه نفت در روز آغاز کرد.



طرح توسعه زودهنگام میدان مشترک نفتی هنگام هم از شهریور ماه سالجاری با استخراج روزانه 10 هزار بشکه نفت با درجه ای.پی.آی توسط شرکت ملی نفت ایران آغاز شده است.



میدان مشترک نفتی "هنگام" در فاصله تقریبی 45 کیلومتری جزیره قشم و بر روی خط مرزی ایران و عمان در خلیج فارس قرار گرفته است.