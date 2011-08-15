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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

کهنسال خبر داد:

678 واحد صنفی متخلف در گلستان شناسایی شد

678 واحد صنفی متخلف در گلستان شناسایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان گلستان از شناسایی 678 واحد صنفی متخلف در قالب طرح نظارتی ویژه تابستان ماه مبارک رمضان در استان خبر داد.

نادعلی کهنسال در گفتگو با خبرنگار مهر از 16 هزار مورد  بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی (خرده فروشی، عمده فروشی، کارخانه ها، کارگاههای تولیدی، انبارها و...) توسط بازرسان سازمان بازرگانی و بازرسان اصناف در طرح نظارتی ویژه تابستان و ماه مبارک رمضان خبر داد.

وی ضمن اشاره به اهمیت  اجرای طرح نظارتی، بویژه در ماه مبارک رمضان  افزود: این از تاریخ 10 تیرماه  آغاز شده است.
 
کهنسال بیان داشت: از 678 واحد صنفی متخلف شناسایی شده برای 649 واحد از متخلفان پرونده هایی به ارزش ریالی 5 میلیارد و 913 میلیون و448 هزار و 444 ریال تشکیل و جهت صدور راًی نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان  ارسال شد.
 
رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: تاکنون  تعداد 773 مورد گزارشات مردمی از طریق سامانه 124 و یا بصورت حضوری به این سازمان گزارش شد که تمامی موارد پیگیری و مورد رسیدگی و کارشناسی قرار گرفت.
 
کهنسال در ادامه ازخدمات ناظران افتخاری استان که با تلاش و کوشش فراوان و بمنظور خدمت به مردم بصورت نامحسوس در امر نظارت و بازرسی با این سازمان همکاری نزدیک دارند تشکر و قدردانی کرد.
کد مطلب 1383920

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