678 واحد صنفی متخلف در گلستان شناسایی شد

نادعلی کهنسال در گفتگو با خبرنگار مهر از 16 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی (خرده فروشی، عمده فروشی، کارخانه ها، کارگاههای تولیدی، انبارها و...) توسط بازرسان سازمان بازرگانی و بازرسان اصناف در طرح نظارتی ویژه تابستان و ماه مبارک رمضان خبر داد.

وی ضمن اشاره به اهمیت اجرای طرح نظارتی، بویژه در ماه مبارک رمضان افزود: این از تاریخ 10 تیرماه آغاز شده است.

کهنسال بیان داشت: از 678 واحد صنفی متخلف شناسایی شده برای 649 واحد از متخلفان پرونده هایی به ارزش ریالی 5 میلیارد و 913 میلیون و448 هزار و 444 ریال تشکیل و جهت صدور راًی نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.



رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: تاکنون تعداد 773 مورد گزارشات مردمی از طریق سامانه 124 و یا بصورت حضوری به این سازمان گزارش شد که تمامی موارد پیگیری و مورد رسیدگی و کارشناسی قرار گرفت.

کهنسال در ادامه ازخدمات ناظران افتخاری استان که با تلاش و کوشش فراوان و بمنظور خدمت به مردم بصورت نامحسوس در امر نظارت و بازرسی با این سازمان همکاری نزدیک دارند تشکر و قدردانی کرد.