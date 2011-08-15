به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس اعلام صندوق تامین اجتماعی ، اروتزها و پروتزها یا وسایل کمک پزشکی وسایلی مانند عینک طبی، دست و پای مصنوعی، سمعک و چشم مصنوعی هستند که برای بازگشت سلامت یا جبران نقص و تقویت یکی از حواس به کار می‌روند.

از جمله افراد واجد شرایط جهت دریافت اروتز و پروتز می‌توان به مستمری‌بگیران و افراد تحت‌تکفل آنان، بیمه‌شدگان اجباری و افراد تحت‌تکفل آنان، بیمه‌شدگان اختیاری و افراد تحت‌تکفل آنان و مقرری‌بگیران بیمه‌بیکاری و افراد تحت‌تکفل آنان اشاره کرد.

ارائه گواهی تجویز پزشک مربوطه به همراه فاکتور خرید معتبر، اخذ تأییدیه پزشک معتمد این صندوق درمورد وسایلی که قیمت آنها حداقل 110 هزار ریال و حداکثر 500 هزار ریال است. (مشروط بر آنکه اقلام با تعرفه بیش از 50 هزار ریال توسط پزشک متخصص مرتبط تجویز شده باشد) و تأیید شورای پزشکی درمورد وسایلی که قیمت آنها 500 هزار ریال یا بیشتر باشد، از مراحل و مدارک موردنیاز برای دریافت هزینه و وسایل کمک پزشکی به شمار می‌رود که حسب مورد بیمه‌شدگان می‌توانند با مراجعه به شعبه تأمین‌اجتماعی و تحویل مدارک یادشده، هزینه‌های مربوط به وسایل کمک پزشکی را طبق تعرفه مصوب، دریافت کنند.

دوره‌های زمانی پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی براساس نوع وسیله به ترتیب برای شیشه عینک هر دو سال یکبار، برای کنتاکت لنز هر ده‌سال یکبار، برای دست و پای مصنوعی هر ده سال یکبار، برای سمعک هر ده سال یکبار، برای ویلچر هر ده سال یکبار، برای چشم مصنوعی هر پنج سال یکبار، برای کفش طبی کلاب فوت هر دو سال یکبار، (حداکثر تا پایان 15 سالگی) و سایر وسایل کمک پزشکی فقط یکبار می‌باشد.

فریم عینک و یک دست دندان جهت مستمری‌بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی درصورتی که ده سال از تاریخ استفاده قبلی گذشته باشد برای یکبار دیگر برای نامبردگان قابل پرداخت می‌باشد.