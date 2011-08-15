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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

از تولیدات سیمای مرکز کردستان/

مستند ارتفاع امید به جشن خانه سینمای ایران راه یافت

مستند ارتفاع امید به جشن خانه سینمای ایران راه یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: مستند ارتفاع امید از تولیدات صدا و سیمای مرکز کردستان به جشن خانه سینمای ایران راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند ارتفاع امید از میان 225 اثر متقاضی شرکت در بخش مسابقه به عنوان یکی از 28 اثر برگزیده برای حضور در جشن خانه سینمای ایران معرفی شد.

این مستند به عنوان تنها مستند راه یافته استان کردستان برای کسب تندیس جشن خانه سینمای ایران با دیگر آثار مستند سازان کشور به رقابت  می پردازد.

مستند ارتفاع امید روایت تلاش و کوشش مردم سخت کوش روستاهای اورامانات برای زندگی و آباد کردن سرزمینشان است که به کارگردانی "کیوان مجیدی" و تهیه کنندگی "سیروان مظهری" در صدا و سیمای مرکز کردستان تولید شده است.

مستند ارتفاع امید تاکنون در جشنواره های های مختلف به نمایش در آمده و توانست در جشنواره منطقه ای کوسالان دیپلم افتخار بخش مستند را کسب کند.

کد مطلب 1383924

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