عرضه سیستم اندازه گیری دمای توزیع شده در واحدهای صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت بنکدار- مجری طرح در این باره گفت: در فرآیندهای آزمایشگاهی و صنعتی لازم است دمای چند نقطه اندازه گیری و کنترل شود و برای این کار باید از سنسورهای دما استفاده کرد.

وی به عملکرد سنسورها اشاره کرد و افزود: هر سنسور اگر دارای دو سیم برای انتقال به واحد کنترل باشد، حجم سیم کشی در فضاهای آزمایشگاه ها و فضاهای صنعتی زیاد می شود که با اجرای پروژه ای در این زمینه اقدام به رفع این مشکل کردیم.



بنکدار با تاکید بر اینکه در این پژوهش یک ماژول برای محاسبه دما طراحی شد، اظهار داشت: سیستم جدید طراحی شده، عملیات اندازه گیری دما را در همین ماژول انجام می دهد و دمای مورد نظر را برای واحد کنترل ارسال می کند.



مدیر عامل شرکت راه سبز چهلستون با اشاره به سیستم طراحی شده، خاطرنشان کرد: از مهمترین قابلیت های این سیستم، کالیبراسیون مجزای هر سنسور بدون نیاز به خارج کردن دستگاه از محل نصب، امکان استفاده از نمایشگر گرافیکی رنگی با صفحه حساس به لمس به عنوان صفحه کلید و حجم بسیار کم سیم کشی (4 رشته سیم مشترک بین تمام سنسورها و واحد کنترل) است.



وی همچنین تاکید کرد: با استفاده از این سیستم می توان دمای نقاط مختلف سیستم را به صورت آنلاین مانیتورینگ کرد ضمن آنکه کاربر قادر به تشخیص قطع شدگی سنسورها و تعیین محل دقیق قطع شدگی خواهد بود.