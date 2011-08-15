دادگر درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قرار است با حمایت بنیاد فرهنگی و هنری رودکی و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایش "حریم" نوشته آرش عباسی را از 15 مهرماه در سالن تئاتر مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی به صحنه ببریم.
وی درباره بازیگران نمایش افزود: در این نمایش فرید قبادی، مجید حمیدی، پریسا مقتدی، شیوا مکینیان، مهران امامبخش، حسین امیدی، حمید طباطبایی، احمد رشیدی و احسان ناجی به ایفای نقش میپردازند.
کارگردان نمایش "حریم" درباره داستان این نمایش گفت: این نمایش درباره رییس نظمیه مشهد است که آرزوی رسیدن به ریاست نظمیه تهران را دارد. در شهر مشهد دزدی بزرگی صورت میگیرد و سرکرده دزدان در حرم امام رضا (ع) بسط مینشیند. از طرفی دختر شاه بیمار است و برای زیارت قصد آمدن به حرم را دارد. این جریانها باعث بروز ماجراهای دیگری میشود.
آرش دادگر کارگردانی نمایشهایی همچون "کالون و قیام کاستلیون" و "لیرشاه" را در کارنامه کاری خود دارد.
آرش دادگر نمایش "حریم" را به مناسبت سالروز ولادت امام رضا (ع) از 15 مهرماه در سالن تئاتر مجموعه فرهنگی هنری آزادی به صحنه میبرد.
دادگر درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قرار است با حمایت بنیاد فرهنگی و هنری رودکی و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایش "حریم" نوشته آرش عباسی را از 15 مهرماه در سالن تئاتر مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی به صحنه ببریم.
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