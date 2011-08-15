دادگر درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قرار است با حمایت بنیاد فرهنگی و هنری رودکی و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایش "حریم" نوشته آرش عباسی را از 15 مهرماه در سالن تئاتر مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی به صحنه ببریم.



وی درباره بازیگران نمایش افزود: در این نمایش فرید قبادی، مجید حمیدی، پریسا مقتدی، شیوا مکی‌نیان، مهران امام‌بخش، حسین امیدی، حمید طباطبایی، احمد رشیدی و احسان ناجی به ایفای نقش می‌پردازند.



کارگردان نمایش "حریم" درباره داستان این نمایش گفت: این نمایش درباره رییس نظمیه مشهد است که آرزوی رسیدن به ریاست نظمیه تهران را دارد. در شهر مشهد دزدی بزرگی صورت می‌گیرد و سرکرده دزدان در حرم امام رضا (ع) بسط می‌نشیند. از طرفی دختر شاه بیمار است و برای زیارت قصد آمدن به حرم را دارد. این جریان‌ها باعث بروز ماجراهای دیگری می‌شود.



آرش دادگر کارگردانی نمایش‌هایی همچون "کالون و قیام کاستلیون" و "لیرشاه" را در کارنامه کاری خود دارد.