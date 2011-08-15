برپایی نمایشگاه های فصلی موجب جلوگیری از سودجویی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اصلانی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه برنامه ریزی نمایشگاه پاییزه افزود: در نمایشگاه پاییزه امسال باید کارها به نحو احسن انجام گیرد و کمیته برنامه ریزی نمایشگاه تمام موارد احتیاطی را به مجریان نمایشگاه بر اساس رعایت چهارچوب آن گوشزد کنند.

وی تاکید کرد: همچنین مجریان وظیفه دارند بر اساس دستورالعمل کار کنند .

وی عنوان کرد: اولویت حضور در نمایشگاه پاییزه شرکتهای تولیدی است و تمام موارد قیمت گذاری باید توسط اعضای کمیته و کارشناسان مرتبط انجام پذیرد.

اصلانی یادآورشد: همچنین تمام غرفه داران ملزم به نصب بر چسب قیمت هستند.

اصلانی گفت: نمایشگاه پاییزه در شهرستان گرگان در محل نمایشگاه بین المللی استان برگزار می شود که زمان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.