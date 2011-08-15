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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

اصلانی:

برپایی نمایشگاه های فصلی موجب جلوگیری از سودجویی می شود

برپایی نمایشگاه های فصلی موجب جلوگیری از سودجویی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی گلستان گفت: برپایی نمایشگاه در طول سال و ایام خاص باعث می شود که از برخی سودجویی های احتمالی در بازار جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اصلانی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه برنامه ریزی نمایشگاه پاییزه افزود: در نمایشگاه پاییزه امسال باید کارها به نحو احسن انجام گیرد و کمیته برنامه ریزی نمایشگاه تمام موارد احتیاطی را به مجریان نمایشگاه بر اساس رعایت چهارچوب آن گوشزد کنند.

وی تاکید کرد: همچنین مجریان وظیفه دارند بر اساس دستورالعمل کار کنند .

وی عنوان کرد: اولویت حضور در نمایشگاه پاییزه شرکتهای تولیدی است و تمام موارد قیمت گذاری باید توسط اعضای کمیته و کارشناسان مرتبط انجام پذیرد.

اصلانی یادآورشد: همچنین تمام غرفه داران ملزم به نصب بر چسب قیمت هستند.

اصلانی گفت: نمایشگاه پاییزه در شهرستان گرگان در محل نمایشگاه بین المللی استان برگزار می شود که زمان  دقیق  آن متعاقبا اعلام خواهد شد. 
کد مطلب 1383937

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