به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب الدین عادل ، دکترای پژوهش هنر و استاد دانشگاه و رئیس دانشکده سینما، تئاتر دانشگاه هنر، مهناز مظاهری، دکترای هنر، نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و تهیه کننده و همچنین جواد مزدآبادی کارشناس طراحی صنعتی، کارگردان فیلم کوتاه، تله فیلم، سریال و نویسنده کار بازبینی و انتخاب این آثار را برعهده داشته اند.



این آثار عبارتند از:" آفرینش" نوید ولدخانی و سیاوش حاجی آقابیگی،" آن جا" علی بخشی پور، "بار دیگر خاطراتی که دوست می داشتم" الیکا رضایی،"بازتاب" ایرج محمدی رزینی، "برای فردا" مهدی بختیاری،"پیک نیک" کیارش اسدی زاده، "تب" حامد حیدری، "تبخیر" فرشید اخلاقی پور، "تهران دوستت دارم" حسین خطیبی، "حاشیه نگاه" کوروش شیرالی عبدی زاده و"خلسه" عباس سندی،"دست" احسان رضایی.

"رقص ایرانی" مسعود معین اسلام، "سکوت برکه ها" فاطمه دست مرد، "الفبای سفید" حسین اکرمی، "قفس" جواد عبدی، "گل مجنون" علیرضا حاجی نورمحمدی، "گیس" مریم همتیان دهکری، "نقاب" فیاض بهرام، "نیمکت" علی زارع کار، "نیوزیف" محمد اسماعیلی،"هبوط" کریم عظیمی، "یک روز..." علی پورخوشبخت، محمد داود صالحی ومصطفی سالم ازدیگر آثار این بخش است.



از فیلمسازان درخواست شده نسخه اصلی فیلم خود را با یکی از فرمت‌های AVI - HD و یاDV تا روز 26 مرداد ماه حضوری و یا از طریق پست به دبیرخانه جشنواره واقع در تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان نوزدهم پلاک 20 تحویل دهند.

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از 19 تا 24 مهر ماه توسط انجمن سینمای جوانان ایران در تهران و همزمان هشت منطقه فرهنگی کشور برگزار خواهد شد.