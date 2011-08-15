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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

تئاتر شهر از جمعه تا اول شهریورماه تعطیل می‌شود

تئاتر شهر از جمعه تا اول شهریورماه تعطیل می‌شود

تالارهای نمایشی مجموعه تئاترشهر از 28 مرداد تا اول شهریورماه به مناسبت فرا رسیدن ایام عزاداری شهادت امام علی (ع) اجرایی ندارند.

به گزارش خبرگزارمهر، تالارهای نمایشی این مجموعه به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت علی (ع) و شب‌های گرامی قدر از روز جمعه 28 مرداد تا سه شنبه اول شهریور ماه اجرایی ندارند.

هم‌اکنون نمایش‌های"خواجه نظام الملک" به کارگردانی شکرخدا گودرزی در تالار چهارسو،"مه آلود مثل یک شب مثل روز" به کارگردانی فرشاد منظوفی نیا در تالار قشقایی،"مراسمی برای یک دوست" به کارگردانی احمد ایرانی‌خواه و"شاهزاده اندوه" به کارگردانی محمد عاقبتی در تالار سایه و "سفید برفی و هفت کوتوله" به کارگردانی نصیر ملکی‌جو در کارگاه نمایش روی صحنه هستند.

کد مطلب 1383944

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