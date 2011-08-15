به گزارش خبرگزارمهر، تالارهای نمایشی این مجموعه به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت علی (ع) و شب‌های گرامی قدر از روز جمعه 28 مرداد تا سه شنبه اول شهریور ماه اجرایی ندارند.

هم‌اکنون نمایش‌های"خواجه نظام الملک" به کارگردانی شکرخدا گودرزی در تالار چهارسو،"مه آلود مثل یک شب مثل روز" به کارگردانی فرشاد منظوفی نیا در تالار قشقایی،"مراسمی برای یک دوست" به کارگردانی احمد ایرانی‌خواه و"شاهزاده اندوه" به کارگردانی محمد عاقبتی در تالار سایه و "سفید برفی و هفت کوتوله" به کارگردانی نصیر ملکی‌جو در کارگاه نمایش روی صحنه هستند.