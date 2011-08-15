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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

هنرستان فنی و حرفه ای شبانه روزی فهرج تاسیس می شود

هنرستان فنی و حرفه ای شبانه روزی فهرج تاسیس می شود

فهرج - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش فهرج از راه اندازی اولین هنرستان فنی و حرفه ای فهرج خبر داد.

علی بیت الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانش آموزان فهرج می توانند با راه اندازی این هنرستان در رشته های کامپیوتر و عمران مشغول به تحصیل شوند.

 بیت الهی با بیان اینکه در ابتدای کار دو رشته عمران و کامپیوتر در هنرستان امام حسین ارائه می شود گفت: در نظر داریم که در آینده رشته های کاربردی و مورد نیاز دیگری را به مجموع رشته های تحصیلی این هنرستان اضافه کنیم.

وی گفت: در حال حاضر تجهیزات در نظر گرفته شده برای هنرستان مذکور 16 دستگاه رایانه برای رشته کامپیوتر و سوله کارگاهی برای رشته عمران هستند.

این مسئول با اشاره به حضور دبیران و معلمین متخصص و مجرب در هنرستان امام حسین ادامه داد: تاسیس این هنرستان گامی مثبت برای ارائه خدمات ارزنده به منطقه محروم فهرج است.

کد مطلب 1383945

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