هنرستان فنی و حرفه ای شبانه روزی فهرج تاسیس می شود

علی بیت الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانش آموزان فهرج می توانند با راه اندازی این هنرستان در رشته های کامپیوتر و عمران مشغول به تحصیل شوند.

بیت الهی با بیان اینکه در ابتدای کار دو رشته عمران و کامپیوتر در هنرستان امام حسین ارائه می شود گفت: در نظر داریم که در آینده رشته های کاربردی و مورد نیاز دیگری را به مجموع رشته های تحصیلی این هنرستان اضافه کنیم.

وی گفت: در حال حاضر تجهیزات در نظر گرفته شده برای هنرستان مذکور 16 دستگاه رایانه برای رشته کامپیوتر و سوله کارگاهی برای رشته عمران هستند.

این مسئول با اشاره به حضور دبیران و معلمین متخصص و مجرب در هنرستان امام حسین ادامه داد: تاسیس این هنرستان گامی مثبت برای ارائه خدمات ارزنده به منطقه محروم فهرج است.