اعتبارات شهرستان بهارستان افزایش یافت

یونس نوبخت در حاشیه برگزاری این نشست مشترک به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی استان با شهرستان بهارستان 57 پروژه تعریف شده از سوی این شهرستان مصوب گردید.

به گفته وی این اعتبار علاوه بر 90 میلیارد ریالی است که برای 95 پروژه تعریف شده بود.

وی تصریح کرد: در طی 5 ماهی که از تاسیس فرمانداری این شهرستان می گذرد خوشبختانه به دستاوردهای بسیار ارزنده ای در حوزه های مختلف دست یافتیم و با این روند آینده روشنی در انتظار شهرستان بهارستان می باشد.

وی ضمن مثبت ارزیابی کردن آثار این نشست مشترک افزود: با اعتبار تخصیص یافته برای پروژه های تعریف شده در نظر داریم که پیشنهادات دیگری خارج از موارد مطرح شده از سوی دستگاه های موجود شهرستان به صورت کارشناسی شده تعریف و با طرح توجیهی به استان منتقل کنیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان بهارستان بیان کرد: تسزیع در تخصیص بودجه های مصوب نیازمند تلاش های بی وقفه همه دستگاه های خدمات رسان در این شهرستان است.

وی تخصیص این اعتبارات و همچنین نگاه ویژه اعضای شورای توسعه برنامه ریزی استان را به منظور سرعت بخشیدن به عمران و آبادانی این شهرستان بر شمرد و در ادامه اظهار داشت: ما در زمینه سرانه های عمومی از جمله ورزشی،آموزشی،خدماتی و بهداشتی خلع داریم مه در این موارد در این نشست مطرح شد.

نوبخت اختصاص بودجه سرانه آموزشی را از دیگر نتایج ابن جلسه توصیف کرد و اظهار داشت: شهرستان در حوزه ورزش و سلامت و همچنین آموزش و پرورش 4 پروژه در حال اجرا دارد که خوشبختانه اعتباری بالغ بر3 میلیارد و 600 میلیون تومان به این امر در نظر گرفته شده است.

سرپرست فرمانداری شهرستان بهارستان احداث سالن های ورزشی ویژه بانوان و آقایان و همچنین پیگیری کانال درجه2 آب میدان محمدیه به این شهرستان را از دیگر موارد در دست اقدام ذکر کرد و در پایان خواستار همت همگانی مسئولان در این راستا شد.