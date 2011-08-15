218 نفر در کلاسهای صنایع‌ دستی میبد شرکت کردند

محمد بهشتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کلاسها در رشته‌ های نساجی سنتی، بافته ‌های دارایی، پوشاک و چاپهای سنتی، سفال و سرامیک و صنایع چرمی برپا شده است.

وی بیان داشت: مصنوعات فلزی و چوبی، دوختهای سنتی، آبگینه و نگین و صنایع دستی کاغذی از دیگر رشته‌ های آموزشی در این بخش بوده است.

بهشتی نژاد عنوان کرد: این کلاسها در دوره آموزشی هشت ماهه به علاقمندان صنایع دستی ارائه شده است.

وی اظهار داشت: دارایی بافی، ترمه بافی، گلیم بافی، خورجین بافی، احرام بافی، حوله بافی، قلم زنی بر روی مس، گیوه دوزی، طراحی سفال، سوخت و نقاشی روی چرم، آهنگری سنتی، مشبک، معرق و منبت بر روی چوب، تذهیب، خطاطی و نقاشی سنتی، ابریشم دوزی، سرمه دوزی و تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی از مهمترین کلاسهای آموزشی تشکیل شده در این زمینه بوده است.