ثبت تائیدیه گواهی کسر خدمت مکانیزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور تسهیل و تسریع درثبت کسر خدمت جبهه و جانبازی و بسیج در سال جاری، مقرر شده است یگان های صادرکننده گواهی کسر خدمت از طریق سامانه ارتباطی نسبت به ثبت و ارسال تاییدیه گواهی کسر خدمت به سامانه جامع وظیفه عمومی، اقدام کنند.

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اعلام کرد: تائیدیه گواهی کسر خدمت سربازان حین خدمت توسط یگان های صادرکننده در سیستم جامع یگان خدمتی سرباز قابل رویت خواهد بود و سربازان از این پس، برای پیگیری ثبت تایئدیه کسر خدمت خود نیازی به مراجعه به معاونت های وظیفه عمومی را نخواهند داشت.

این سازمان تاکید کرد: مشمولان و خانواده های آنان برای پیگیری ثبت تاییدیه های کسرخدمت فقط باید به یگان های صادرکننده گواهی کسر خدمت مراجعه کنند.

گفتنی است، در گذشته، نمایندگان یگان های صادر کننده گواهی کسر خدمت، ضمن مراجعه به سازمان وظیفه عمومی نسبت به تحویل گواهی فوق اقدام می کردند.