27 مجوز سرمایه گذاری خارجی در استان تهران صادر شد

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مراسم اعلان انتشار گزارش جهانی سرمایه گذاری خارجی، استان تهران رتبه نخست جذب و نظارت بر طرحهای سرمایه گذاری خارجی کشور در سال 89 را کسب کرد که یکی از دلایل آن صدور 27 مجوز سرمایه گذاری خارجی در این استان بود.

وی افزود: هم اکنون فرآیند سرمایه گذاری خارجی با اعمال اقدامات مؤثر در استان تهران صورت پذیرفته و این استان در زمینه جذب و نظارت بر طرحهای سرمایه گذاری خارجی حرف اول را می زند.

این مسئول در خصوص شاخصهای انتخاب استان تهران به عنوان استان برتر در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی اظهار داشت: میزان جذب سرمایه خارجی، حل مشکلات سرمایه گذاران و سرعت در انجام کارها و فعالیتها، پیگیری اداری طرحهای سرمایه گذاری خارجی، حذف کاغذبازی از جمله این شاخصها محسوب می شد.

وی ادامه داد: همچنین نظارت بر مراحل جذب سرمایه گذاری خارجی از دیگر شاخصهایی بود که در بخش سرمایه گذاری کشور ارزیابی و در نهایت استان تهران به مقام نخست دست پیدا کرد.

تمدن عنوان کرد: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران پس از تصویب و ابلاغ آیین نامه های تشکیل ستاد سرمایه گذاری و مرکز خدمات آن، ستاد سرمایه گذاری را در این سازمان تشکیل و مکان مناسبی را برای استقرار این مرکز در نظر گرفت.

به اعتراض متقاضیان سرمایه گذاری رسیدگی شد

وی افزود: ستاد سرمایه گذاری استان تهران سال گذشته هفت نشست برگزار کرد و به اعتراض متقاضیان سرمایه گذاری در خصوص صدور مجوز یا پروانه فعالیت رسیدگی شد.

استاندار تهران یادآور شد: نمایندگان تام الاختیار 11 دستگاه استانی در ستاد سرمایه گذاری و مرکز خدمات آن حضور دارند و به طور مستمر وضعیت سرمایه گذاری در استان تهران را رصد می کنند.

وی اضافه کرد: میزان سرمایه گذاری خارجی استان تهران در سال گذشته 112 میلیون و 746 هزار دلار بود که نسبت به سال قبل، 276 درصد رشد داشت.