مراسم درهای باز دانشگاه تبریز برای کنکوریهای امسال برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این دانشگاه به عنوان دومین دانشگاه قدیمی و یکی از 10 دانشگاه برتر کشور به منظور معرفی استعدادهای خود، جذب نخبگان و مشاوره با داوطلبان آزمون سراسری در حال برگزاری این مراسم است.

در این زمینه تسهیلاتی برای بازدید کنندگان اختصاص یافته است و در طی دو روز داوطلبان آزمون سراسری می­توانند با حضور در دانشگاه با دانشکده ­ها، آزمایشگاهها، امکانات رفاهی و ورزشی آشنا شوند.

داوطلبان شرکت در این برنامه فرصت خواهند داشت تا ضمن دیدار با استادان، اعضای هیئت علمی و کارشناسان از موقعیت، رشته ها، سطح علمی و جایگاه دانشکده ­های دانشگاه تبریز اطلاعات لازم را کسب کنند.