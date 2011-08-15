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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

مراسم درهای باز دانشگاه تبریز برای کنکوریهای امسال برگزار می شود

مراسم درهای باز دانشگاه تبریز برای کنکوریهای امسال برگزار می شود

همزمان با انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری که تا روز چهارشنبه 26 مردادماه ادامه دارد، مراسم درهای باز دانشگاه تبریز هم در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، این دانشگاه به عنوان دومین دانشگاه قدیمی و یکی از 10 دانشگاه برتر کشور به منظور معرفی استعدادهای خود، جذب نخبگان و مشاوره با داوطلبان آزمون سراسری در حال برگزاری این مراسم است.

در این زمینه تسهیلاتی برای بازدید کنندگان اختصاص یافته است و در طی دو روز داوطلبان آزمون سراسری می­توانند با حضور در دانشگاه با دانشکده ­ها، آزمایشگاهها، امکانات رفاهی و ورزشی آشنا شوند.

داوطلبان شرکت در این برنامه فرصت خواهند داشت تا ضمن دیدار با استادان، اعضای هیئت علمی و کارشناسان از موقعیت، رشته ها، سطح علمی و جایگاه دانشکده ­های دانشگاه تبریز اطلاعات لازم را کسب کنند.

کد مطلب 1383958

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