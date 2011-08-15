سپیده محمدیان نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از رمان «چهلم» به نوشتن رمانی با موضوع خشونت علی زنان و قتل‌های ناموسی در جامعه پرداختم که ابتدا عنوان «خون» را برای آن انتخاب کرده بودم ولی در نهایت نام «حوا و خوشه گندم» را برای آن برگزیدم.

وی افزود: رشته تحصیلی من حقوق بوده و نمونه‌های زیادی از قتل‌های ناموسی را دیده‌ام. داستان این رمان، بر اساس یک پرونده واقعی است که من در جریان رسیدگی‌ به آن بودم. در این پرونده، یک مرد همسرش را به قتل رسانده بود. این مرد مانند همه مردهای معمولی دیگر بود. هدفم از نگارش این رمان، بیشتر پرداختن به این موضوع بوده که چه پیش می‌آید که مردی با وضعیت عادی تا جایی پیش می‌رود که دست به قتل انسان دیگری می‌زند.

این نویسنده گفت: نوشتن رمان، مدتی پیش به پایان رسید و آن را برای چاپ به انتشارات روشنگران و مطالعات زنان سپردم که شهلا لاهیجی، مدیر این انتشارات، پیشنهاد اعمال اصلاحات دیگری را به من داد. در نتیجه دوباره مشغول ویرایش و اعمال اصلاحات دیگری در متن کتاب شدم. در کار ویرایش وسواس دارم و عجله‌ای برای تحویل کتاب به ناشر ندارم چون می‌خواهم متن داستان کاملا پخته شود. ولی کار بازنویسی و بازبینی کتاب، نهایتا تا چند هفته دیگر به پایان می‌رسد.

محمدیان گفت: پیش از این 2 کتاب از من توسط نشر روشنگران و مطالعات زنان به ارشاد ارسال شد که مجوز نگرفتند. امیدوارم این کتاب موفق به کسب مجوز چاپ شود.