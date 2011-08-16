کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با تاکید بر اینکه هیچ کدام از گروههای اصولگرا نباید دنبال سهم خواهی در انتخابات باشند، اظهارداشت : نیروهای اصولگرا نباید برهم زننده وحدت باشند، دقیقا باید مشخص شود چه کسانی در حوزه اصولگرایان برای برهم زدن وحدت اقدام می کنند.

وی گفت: همه باید دست در دست هم بگذارند و کنار هم قرار گیرند و با رویکرد وحدت و اتحاد پیش روند.

نماینده لاریجانی در کمیته وحدت اصولگرایان تصریح کرد: سازو کار کمیته 7+8 بر مبنای سهم خواهی نیست این کمیته صرفا برای وحدت اصولگرایان شکل گرفت است و مدبرانه از همه ظرفیت ها برای ورود به مجلس نهم استفاده می کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس حضور آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی را فرصت گران سنگی برای وحدت اصولگرایی خواند و گفت: متاسفانه برخی خط تخریب شخصیت های انقلاب را درپیش گرفته اند که کار غلطی است،همه باید برجستگی ها و نقاط قوت اصولگرایی را مطرح کنیم و سرجمع معدل اصولگرایی را بالا ببریم نه اشخاص را.

جلالی گفت: برخی در جمع اصولگرایان به دنبال جلوه گری خود هستند که این به هیچ عنوان به نفع اصولگرایی و وحدت مد نظر نیست.