  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ مرداد ۱۳۹۰، ۵:۳۴

جلالی در گفتگو با مهر:

جلوه‌گری برخی اصولگرایان به نفع وحدت نیست/ معدل اصولگرایی را بالا ببریم

جلوه‌گری برخی اصولگرایان به نفع وحدت نیست/ معدل اصولگرایی را بالا ببریم

نماینده لاریجانی در کمیته 7+8 با تاکید بر اینکه سازوکار کمیته وحدت اصولگرایان براساس سهم خواهی نیست، گفت: برخی خط تخریب شخصیت های انقلابی را در پیش گرفته اند و به دنبال جلوه گری خود هستند که این به نفع اصولگرایی نیست.

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با تاکید بر اینکه هیچ کدام از گروههای اصولگرا نباید دنبال سهم خواهی در انتخابات باشند، اظهارداشت : نیروهای اصولگرا نباید برهم زننده وحدت باشند، دقیقا باید مشخص شود چه کسانی در حوزه اصولگرایان برای برهم زدن وحدت اقدام می کنند.

وی گفت: همه باید دست در دست هم بگذارند و کنار هم قرار گیرند و با رویکرد وحدت و اتحاد پیش روند.

نماینده لاریجانی در کمیته وحدت اصولگرایان تصریح کرد: سازو کار کمیته 7+8 بر مبنای سهم خواهی نیست این کمیته صرفا برای وحدت اصولگرایان شکل گرفت است و مدبرانه از همه ظرفیت ها برای ورود به مجلس نهم استفاده می کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس حضور آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی را فرصت گران سنگی برای وحدت اصولگرایی خواند و گفت: متاسفانه برخی خط تخریب شخصیت های انقلاب را درپیش گرفته اند که کار غلطی است،همه باید برجستگی ها و نقاط قوت اصولگرایی را مطرح کنیم و سرجمع معدل اصولگرایی را بالا ببریم نه اشخاص را.

جلالی گفت: برخی در جمع اصولگرایان به دنبال جلوه گری خود هستند که این به هیچ عنوان به نفع اصولگرایی و وحدت مد نظر نیست.

کد مطلب 1383966

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها