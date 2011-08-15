رکن اصلی مبارزه فرهنگی با پدیده قاچاق تقویت ایمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی صبح شنبه در نشست کمیته فرهنگی تبلیغی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار کرد: از نظر فقهی و فتوای امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری و مراجع عظام قاچاق کالا حرام است.

وی با تأکید بر چند فرایند اجرایی در مبارزه با قاچاق کالا، حساس سازی جامعه و حرکت های سلبی را از جمله فرآیندهای قالبی اجرا در این حوزه دانست.

وی با ابراز تاسف از برخی اقدامات دستگاه های فرهنگی اظهار داشت: برخی از دستگاه های فرهنگی ما که باید مخاطبین خود را به ساده زیستی و پرهیز از تجملات توصیه کنند با اعتبارات و هزینه های دستگاهی خودشان استفاده از کالاهای لوکس و غیر ایرانی را تبلیغ و ترویج می کنند.

وی افزود: تبلیغ در فضای عمومی شهر در قالب بنرها و بیلبردهای تبلیغاتی و همچنین فیلم های سینمایی و سریال ها را می توان از جمله این امور دانست.

حجت الاسلام مرویان افزود: اداره تبلیغات اسلامی می تواند با اقداماتی نظیر فعالیت های پژوهشی در قالب تالیف پایان نامه ها و گرد آوری استفتائات مراجع عظام، توسعه کتابخانه های شبستانهای مساجد، تولید کتابچه های جیبی با محتوای مناسب در زمینه پیشگیری از قاچاق فرهنگ سازی کند.

وی افزود: این اداره با تهیه و ارسال پیام های دینی و تربیتی، اعزام مبلغات به جلسات بانوان، اعزام ائمه جماعات به مساجد و حسینیه های بازارها و اصناف مختلف، آموزش اعضا و مسئولین تشکل های دینی می تواند در راستای کاهش پدیده قاچاق فعالیت های اثر بخشی داشته باشد.