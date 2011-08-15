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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

دستگیری وکیل کلاهبردار میلیاردی در امارات

دستگیری وکیل کلاهبردار میلیاردی در امارات

همزمان با تلاش و پیگیری پلیس بین الملل ناجا، وکیلی که از موکلش بیش از یک و نیم میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، در کشور امارات شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شکایت فردی مبنی بر کلاهبرداری یک و نیم میلیارد ریالی از وی توسط وکیلش، کارآگاهان تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری وی آغاز کردند.

در تحقیقات اولیه از سوی پلیس مشخص شد که این متهم مزبور که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بین الملل می باشد و به وکالت مشغول می باشد پس از فروش اموال موکلش از کشور متواری شده است.

این گزارش حاکی است، پس از شکایت شاکی، با توجه به خروج متهم از کشور، موضوع از سوی مرجع قضایی به پلیس بین الملل ارجاع و و با اقدام به موقع پلیس بین الملل، نامبرده در کشور امارات ردیابی، شناسایی و دستگیر شد.در حال حاضر اقدامات اولیه به منظور استرداد متهم یاد شده با همکاری قوه قضائیه در حال انجام است و پس از ارسال مدارک استرداد و أخذ موافقت مرجع قضایی امارات، متهم به کشور بازگردانده خواهد شد.

کد مطلب 1383972

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