مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

وزارت آموزش و پرورش خواستار شد: اصلاح طبقه بندي مشاغل معلمان

مدير عامل بانك ملي: دستور پرداخت وام به واحدهاي دست دوم ابلاغ شد

جزييات پذيرش دانشجوي دكترا در دانشگاه امير كبير

اعتماد:

هادي خانيكي: خاتمي از نشست روز 16 آذر موفق و سربلند بيرون آمد

بازخواني سه خبر دردآور صفحه حوادث ؛ عاطفه هاي رنگ باخته

بررسي فاز دوم توافق پاريس در بروكسل

ايران:

هر انبار يك انفجار بزرگترين فاجعه آتش سوزي تهران را تهديد مي كند

گفتگوي "ايران" با رييس هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي : گزارش 7 سال نظارت بر قانون اساسي

در 3 روز پاياني هفته؛ برف و باران سراسر كشور را فرا مي گيرد

ابتكار:

امروز مرحله دوم توافق پاريس كليد مي خورد؛ روحاني در بروكسل

توكلي : مي آيم تا هاشمي يكه تازي نكند؛ به احتمال 70 درصد رفسنجاني مي آيد

در صورت تصويب يك فوريت استفساريه مجلس؛ معلمان ديپلمه حق التدريس نيز استخدام مي شوند



اقتصاد پويا :

قيمت آب ، برق ، بنزين ، گاز و نفت سال آينده تغيير نمي كند

هاشمي رفسنجاني: همكاري روسيه و جمهوري اسلامي وزنه قابل توجهي در معادلات بين المللي بوجود مي آورد

قيمت قطعات خودرو افزايش مي يابد

توسعه:

افسانه نوروزي هفته آينده محاكمه مي شود

مذاكرات امروز آغاز مي شود : چشم تهران به وعده اروپا

جنجال بر سر "ايران زمين" به پارلمان رسيد

جام جم:

تحقيق و تفحص از همه بخشهاي وزارت بهداشت تصويب شد: طرحهاي اجرا نشده در برنامه هاي دارو و درمان كشور

كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصويب كرد: ممنوعيت افزايش قيمت آب، برق و سوخت در سال آينده

براي اجراي تعهدات 3 كشور اروپايي در قبال برخورداري ايران از حق توليد سوخت هسته اي اتفاق مي افتد: اروپا در آزمون مذاكرات بروكسل

جمهوري اسلامي:

در آخرين روزهاي پاييز ؛ برف و سرما استانهاي مختلف را فرا گرفت

در آستانه دور جديد مذاكرات هسته اي ايران و اروپا اعلام شد: ايران حداكثر3 ماه به اروپا مهلت داد

رييس و نمايندگان مجلس خواستار برخورد جدي با عوامل جشنواره تئاتر اهواز شدند

جوان :

نشست بروكسل فاز دوم توافقنامه پاريس

رييس مجلس: مسوولان جشنواره ايران زمين بي تدبيري كردند

آيت الله فاضل لنكراني: مخالف ولي فقيه صلاحيت تصدي هيچ سمتي را ندارد

جهان اقتصاد:

معاون وزير كار خبر داد: اختصاص يك تريليون ريال به صندوق بيمه بيكاري

با مجوز بانك مركزي صورت گرفت: افزايش ارزش دلار در برابر ريال

كشتي سازي خليج فارس خصوصي نمي شود

جهان صنعت :

صنعتگر ايراني تاوان تورم را مي دهد

زاهدان صاحب بورس شد

گفتگو با رييس هشتمين كنگره همكاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت: حركتي كه با آشتي آغاز مي شود



حمايت:

رييس قوه قضاييه ابلاغ كرد؛ دستورالعمل اجرايي پيشگيري از تخريب تجاوز و تصرف اراضي و منابع طبيعي

سخنگوي وزارت امور خارجه: خرازي و پاول مذاكره اي در شرم الشيخ انجام ندادند رد پاي اسراييل در بحران دارفور

حيات نو:

مركز آمار و وزارت رفاه اعلام كردند: 12 ميليون ايراني زير خط مطلق فقر

پرداخت 5 ميليارد تومان اضافه آب بها به مشتركان

وزير اطلاعات: بايد از سرمايه هاي پنهان كشور استفاده شود

خراسان :

آغاز حساس ترين دور مذاكرات ايران و اروپا

فرزندان ازدواج هاي موقت شناسنامه دار مي شوند

اظهارات متفاوت درباره مصوبه مجمع در مورد كشت خشخاش

دنياي اقتصاد:

كاهش قيمت آهن آلات در بازار آزاد تهران

خاتمي در ديدار با رييس شوراي فدراسيون روسيه: منتظر عمل اروپا به تعهدات هستيم

همايش انتخاباتي جناح منتقد دولت براي تعيين كانديداي نهايي

رسالت:

دكتر عماد افروغ در نقد مراسم اختتاميه جشنواره تئاتر ايران زمين : حقوق فرهنگي مردم را فراموش كرده ايم

گزارش رسالت از تفسير قانون در خصوص كشت خشخاش : شقايق بكاريم خشخاش درو كنيم!!؟

كار سپاهان دشوارتر از پاس

سياست روز:

دكتر احمد توكلي: انتخابات نهم فرصتي براي چرخش دولت به عدالت و عقلانيت است

نشان شجاعت به 5 ميليون رزمنده دفاع مقدس

واكنش مجلس به برگزاري يك جشنواره در اهواز؛ رييس كميسيون فرهنگي ، مامور رسيدگي به پرونده "ايران زمين" شد

شرق:

آغاز بزرگترين مذاكره ايران و اروپا

جشن شهاب سنگ ها ؛ امشب به آسمان نگاه كن

اعتراض نماينده تبريز به شهادت يك جانباز در زندان

اعتراض مجلس به جشنواره ايران زمين

صداي عدالت:

بانك مركزي براي حمايت از صادرات غير نفتي مجوز داد: كاهش ارزش ريال در برابر دلار

آصفي : وضعيت پرونده هسته اي ايران در حد مطلوب نيست

12 ميليون ايراني در فقر مطلق

صبح اقتصاد:

بروكسل پس از پاريس و وين ؛ آغاز مذاكرات همه جانبه ايران و اروپا

ايران تا 5 سال ديگر بنزين صادر مي كند

بنزهاي عربستاني در ايران پيدا شدند!

فرهنگ آشتي:

راي مجلس به تغيير قانون مطبوعات

روحاني در آستانه سفر به بروكسل: اگر مذاكرات پيشرفت نداشته باشد متوقف خواهد شد

همايش اصلاحات خاورميانه و رويكرد جمهوري اسلامي

كارو كارگر:

رشد 11 درصدي هزينه دارو طي پنج سال ؛ وزارت بهداشت: دو ميليون نفر در فقر سلامت بسر مي برند

اشتغال موقت حلال نيست

با هدف افزايش حمايت از كارگران بيكار شده؛ يك هزار ميليارد ريال به صندوق بيمه بيكاري تعلق گرفت

مردم سالاري:

مقام هاي دولت آمريكا فاش كردند؛ شنود مكالمات آژانس و ايران از سوي كاخ سفيد

صدام اعتصاب غذا كرد

احمد توكلي : اگر من كانديدا نشوم رفسنجاني همچنان مي تازد

همبستگي:

واكنش آصفي به اظهارات مقامات آمريكايي مبني بر احتمال حمله نظامي به ايران: آمريكا در حد و اندازه حمله به ايران نيست

اعطاي 70 ميليون دلار از سوي بانك جهاني براي ايمني جاده هاي ايران

احمد توكلي : اگر من كانديدا نشوم رفسنجاني همچنان مي تازد

هموطن سلام:

تاجر باهوش كارآگاهان را به خانه گروگانگيران هدايت كرد

شبهاي بلند زمستان و سرگرمي سازان تلويزيون

سلامتي براي سالمندان ؛ دشواري هاي عاطفي

هدف و اقتصاد:

بهزاديان در گفتگوي اختصاصي با "هدف و اقتصاد": اتاق ايران پدر معلول و پرهزينه ماست

وزارت بازرگاني نرخ رسمي نان را اعلام كرد

معاون وزير راه: تا سال 88 جاده هاي بحراني كشور به 78 هزار كيلومتر خواهد رسيد