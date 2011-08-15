به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت‌الله حافظی با اشاره به تاکید رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر گسترش رفاه اجتماعی و پوشش بیمه‌ای در کشور گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی با تمام امکانات و توان خود آماده همکاری برای گسترش پوشش بیمه‌ای و رفاه اجتماعی است و در اجرای برنامه پزشک خانواده نیز به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌ها برای برقراری عدالت در نظام سلامت، نهایت همکاری را با سایر نهادهای مرتبط داشته و خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه تأمین‌اجتماعی براساس توافقات به عمل آمده به همه وظایف خود به بهترین وجه ممکن عمل می‌کند، افزود: از استانهایی که برنامه پزشک خانواده در آنها به صورت آزمایشی در حال اجراست، بازدید کرده و در سه استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری ادارات‌ کل و مدیریت درمان تأمین‌اجتماعی آماده همکاری برای اجرای این برنامه هستند و اعتبارات لازم نیز در اختیار این سه استان قرار گرفته است.

حافظی از چاپ 241 هزار دفترچه درمانی پزشک خانواده خبر داد و گفت: وقتی مباحثی نظیر پزشک خانواده مطرح می‌شود، سازمان تأمین‌اجتماعی باید اولین مدافع آن باشد، چرا که نتیجه چنین طرحی در درازمدت، باعث کاهش هزینه‌های درمانی در جامعه می‌شود.

وی از مدیران بخشهای مختلف سازمان تأمین‌اجتماعی و مدیران سایر دستگاهها و مسئولین کشور که مأموریتی برای اجرای برنامه پزشک خانواده دارند، خواست که با احساس مسئولیت و توجه به حساسیت این موضوع به وظایف قانونی خود به طور کامل عمل کنند.

