ژنرال طنطاوی در دادگاه حاضر نمی شود/ حمله حامیان مبارک به خودروی الجزیره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، دقایقی پیش برخی از حامیان "حسنی مبارک" که در نزدیکی محل دادگاه وی حاضر شده اند به خبرنگاران الجزیره و خودروی این شبکه قطری حمله کردند. این افراد همچنین تلاش داشتند به یکی از وکلای دادگاه مبارک نیز حمله کنند.

گزارشها از قاهره نشان می دهد حامیان دیکتاتور مخلوع مصر در نظر دارند با ایجاد تنش در خارج از دادگاه، در انجام مراحل محاکمه مشکل ایجاد کنند.

از سوی دیگر، روزنامه الاهرام مصر امروز در گزارشی اعلام کرد: دادگاه قاهره فعلا تصمیمی برای فراخواندن ژنرال "حسین طنطاوی" و "عمر سلیمان" به دادگاه در راستای اتهام مطرح شده علیه مبارک در زمینه قتل تظاهرات کنندگان ندارد.

یک منبع آگاه در این باره اظهار داشت : فراخواندن هر شاهدی به دادگاه از حقوق اصلی دادگاه است و هر زمان که نظامیان به دادگاه فراخوانده شوند این مسئله از سوی دستگاه قضایی ویژه نظامیان اعلام می شود.

این در حالی است که "فرید الدیب" وکیل مدافع مبارک در نخستین جلسه دادگاه که در روز سوم آگوست برگزار شد، خواستار حضور ژنرال طنطاوی در دادگاه برای شهادت دادن شد.