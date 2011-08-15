جزئیات تغییر هرم اعضای هیئت علمی در دانشگاه پیام نور

عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اعمال نسبت یک به 250 هیئت علمی در دانشگاه پیام نور، گفت: ما هیچگونه کمبود هیئت علمی در پیام نور نداریم و هر چند مقرر شده بر اساس برنامه پنجم توسعه این نسبت را اعمال کنیم اما در سال جاری هم می توانیم نسبت یک به 250 را عملی کنیم.

وی تاکید کرد: علاوه بر 3 هزار و 200 عضو هیئت علمی که پیام نور در حال حاضر دارد، امسال حدود 400 دکتری هم در گزینش هیئت علمی پیام نور پذیرفته شدند.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: آمارها نشان می دهد پیام نوریها 2 برابر دانشگاههای غیر انتفاعی در کنکور دکتری پذیرفته شدند که البته بعد از دانشگاههای دولتی، بیشترین تعداد پذیرفته شدگان کنکور دکتری همین پیام نوریها به شمار می آیند.

معتمدی در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: در آذرماه سال جاری 120 سالن چند منظوره برای کارگاههای فنی پیام نور راه اندازی می شود و 30 میلیارد تومان هم سال گذشته برای توسعه رشته های فنی در نظر گرفته شد، همچنین 50 میلیارد تومان در سال جدید تخصیص یافت تا رشته ها در پیام نور توسعه یابند.