پاکدشت رتبه اول کاهش جرایم در استان تهران را کسب کرده است

علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احترام به ارباب رجوع در ادارات احساس امنیت می آورد؛ احساس امنیت از خود امنیت مهمتر است و به مردم جامعه آرامش خواهد داد و اگر ارباب رجوع در اداره ای محترم شمرده شود، احساس امنیت به ارمغان می آورد.

وی بیان داشت: دستگاه قضایی خط مقدم ایجاد امنیت در جامعه است اما احساس امنیت وظیفه تک تک مسئولان و مردم است.

این مسئول ادامه داد: زمانی شهروند احساس ناامنی می کند که از اداره و ارگانی سرخورده شود؛ بدون شک این عصبانیت و سرخوردگی را به جامعه و خانواده خویش منتقل خواهد کرد.

شهرستان پاکدشت با کمبود قاضی مواجه است

وی گفت: در سال گذشته چهار همکار به سیستم قضایی شهرستان پاکدشت اضافه شد، اما مؤثر نیست و این منطقه همچنان با کمبود قاضی مواجه است.

باقری افزود: ضروری است برای چند شعبه بدون تصدی در پاکدشت، مسئول معرفی شود و با اعمال دقیق قانون، رضایتمندی شهروندان از دستگاه قضا افزایش یابد.

وی با تأکید بر اطلاع رسانی نکات مثبت و نقاط قوت شهرستان پاکدشت توسط مسئولان و رسانه ها، عنوان کرد: در هر شهر و شهرستانی مشکلات وجود دارد، اما بزرگنمایی بیش از حد آنها برای شهرستان سم است که باید از این موارد جلوگیری کرد.

عضو شورای تأمین شهرستان پاکدشت افزود: در چند سال گذشته شهرستان پاکدشت در کاهش جرایم و برخورد با آن، رتبه اول استان تهران را کسب کرده است.