تایید صلاحیت هشت آزمایشگاه آزمون وکالیبراسیون

محمدحسین کلانترمعتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هشتمین جلسه کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمونکالیبراسیون در سال جاری با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد.

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گفت: در این جلسه صدورگواهینامه های چند آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشها و توصیه های تیمهای ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

وی عنوان کرد: در نهایت پس از انجام بررسی ها و تصمیم گیری، با صدور گواهینامه برای هشت آزمایشگاه موافقت شده است.

این مسئول بیان کرد: آزمایشگاه چینی زرین زمینه فعالیت: آزمونهای محصولات ظروف چینی مطابق با استاندارد 1164 و آزمایشگاه صنایع لاستیک زمینه فعالیت: آزمونهای ترموپلاستیک، لاستیک ، پلاستیک، کائوچو و تایر، از این آزمایشگاه ها بوده اند.

کلانترمعتمدی گفت: همچنین آزمایشگاه پیشگامان اندازه شناسی دقیق ( افزایش دامنه شمول) زمینه فعالیت: کالیبراسیون و آزمایشگاه پاک زمینه فعالیت: آنالیز فیزیک و شیمی مواد لبنی از دیگر آزمایشگاه ها در این زمینه بوده است.

وی اضافه کرد: گواهینامه یادشده برای آزمایشگاه ابهر ریس زمینه فعالیت : آزمونهای نساجی و سلولزی و آزمایشگاه نابریس زمینه فعالیت: آزمونهای نساجی و سلولزی نیز صادر شده است.

این مسئول یادآور شد: این گواهینامه برای آزمایشگاه قالب و قطعه سازی شمال زمینه فعالیت: کالیبراسیون و قطعات خودرو و آزمایشگاه پارس حساس زمینه فعالیت: کالیبراسیون نیز صادر شد.