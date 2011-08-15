ورزشکاران جانباز و معلول قمی به حمایت نیاز دارند

محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ورزشکاران مورد پوشش این هیئت در رشته‌های مختلفی اعم از بسکتبال با ویلچر، والیبال نشسته، تیراندازی با کمان، تنیس با ویلچر و شنا به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کنند.



وی ادامه داد: ورزشکاران بسیار خوبی داریم که در عرصه مسابقات جهانی، آسیایی، بین‌المللی و کشوری عناوین ارزشمند و پرافتخاری برای ورزش استان قم کسب کرده‌اند که این مهم در سال‌های اخیر نمود بسیاری داشته است.



موفقیت ورزشکاران جانباز و معلول در کسب مدال از مسابقات مهم برون‌مرزی



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان قم عنوان کرد: کسب مدال از مسابقات تنیس روی‌میز قهرمانی جوانان آسیا، کسب عناوین درخشان در مسابقات قهرمانی کشور رشته‌های شنا و وزنه‌برداری و بسیاری مقام‌های دیگر از جمله افتخارات ورزشکاران جانباز و معلول استان قم تنها در یکی دو سال اخیر به شمار می رود.



میزبانی رقابت ورزشکاران جانباز و معلول رشته‌های مختلف در قم



وی با اشاره به میزبانی رقابت ورزشکاران جانباز و معلول رشته‌های مختلف در قم اظهار داشت: تا کنون میزبانی رقابت‌های مهمی در سطح مسابقات قهرمانی کشور را بر عهده داشتیم که این مهم با توجه به اعتماد فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان کشورمان نصیب هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان قم شد.



ورزش جانبازان و معلولین از ضعف مالی رنج می‌برد



پیروزمنش یادآور شد: در یکی دو سال گذشته مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جانبازان و معلولان کشور و نیز رقابت‌های شنا قهرمانی جانبازان و معلولان کشور به میزبانی هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان قم برگزار شده است، در حالی که عناوین بسیار خوبی نیز از این مسابقات توسط ورزشکاران شایسته قم به دست آمد اما هنوز هم ورزش جانبازان و معلولین از ضعف مالی رنج می برد.



وی ابراز داشت: همچنین با توجه به امکانات بسیار خوبی که در قم برای ورزش‌های جانبازان و معلولان فراهم شده است، توانستیم از تیم‌های ملی شنای جانبازان و معلولان کشورمان که خود را برای مسابقات آسیایی و جهانی آماده می‌کردند نیز میزبانی کنیم.



صعود بسکتبال با ویلچر قم به لیگ برتر کشور



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان قم بیان داشت: در عرصه مسابقات قهرمانی و لیگ باشگاه‌های کشور در رشته‌های مختلف باید به حضور تیم‌های بسکتبال با ویلچر و والیبال نشسته جانبازان و معلولان استان قم اشاره کرد که از بین این دو تیم، بسکتبالیست های جانباز و معلول با شایستگی موفق به کسب جواز صعود به لیگ برتر شدند.



وی با اشاره به نتایج تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در لیگ گذشته که در آخرین لحظات این تیم موفق به کسب جواز صعود به لیگ برتر شد، افزود: تیم بسکتبال با ویلچر با نام ایثار قم در مرحله پایانی با با کسب عنوان نایب قهرمانی، در مکان دوم رده‌بندی رقابت‌های لیگ دسته اول بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان باشگاه‌های کشور ایستاد و با شایستگی توانست به لیگ برتر صعود کند.



برنامه‌های متنوع ورزشی برای ورزشکاران جانباز و معلول



پیروزمنش اضافه کرد: به مناسبت‌های مختلف در طول سال در کنار انجام و برپایی برنامه‌های متنوع ورزشی، تلاش می‌کنیم در عرصه برنامه‌های فرهنگی و آموزشی نیز کوشا باشیم که این مهم در چارچوب برنامه‌هایی که از ابتدای سال در تقویم فعالیت‌های هیئت گنجانده می‌شود، به انجام می‌رسد.



وی تصریح کرد: امسال تلاش کرده‌ایم با وجود مشکلات و کاستی‌های فراوان، بهترین امکانات را برای تیم‌های مختلف ورزشی زیر مجموعه و مورد پوشش هیئت فراهم کنیم تا ان‌شاءالله شاهد موفقیت ورزشکاران مستعد جانباز و معلول قم در مسابقات مختلف باشیم.

