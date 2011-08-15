تولید 5 تن گندم در شهرستان کرج

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی حامد فهیمی با بیان این مطلب ظهر دوشنبه در کارگروه تخصصی آب و کشاورزی شهرستان کرج اظهار داشت: در سال جاری دو هزار و 164 هکتار از اراضی شهرستان تحت پوشش کشت گندم و یک هزار و 90 هکتار نیز تحت پوشش جو قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا میزان برداشت از اراضی گندم دو هزار هکتار و جو یک هزار هکتار بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه استفاده از روش های نوین کشاورزی از جمله آبیاری تحت فشار می تواند علاوه بر افزایش بازدهی تولیدات موجب کاهش هزینه های تولید نیز شود، بیان کرد: ترغیب کشاورزان به استفاده از این روش علاوه بر استفاده بهینه از آب و جلوگیری از آفات و بیماری ها گامی بسیار مهم در راستای کاهش هزینه های تولید به شمار می رود.

وی یادآور شد: علاوه بر این، طرح خاک ورزی نیز از جمله طرح هایی است که در سال جاری به منظور اصلاح و حفاظت از خاک کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و اجرا شده است.

رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان کرج با بیان اینکه در حال حاضر 20 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی در سطح این شهرستان وجود دارد، خاطر نشان کرد: از این میزان 13 هزار هکتار اراضی زراعی، 6 هزار هکتار اراضی باغی و یک هزار هکتار نیز اراضی آیش وجود دارد.

وی تصریح کرد: در این اراضی گندم، جو و کلزا مهمترین غلاتی است که در سطح شهرستان کرج کشت می شود.

حامد فهیمی افزود: هم اکنون در حدود دو هزار هکتار از اراضی در دشت ماهدشت با مشکل کم آبی مواجه است که در صورت تامین آب می توان این میزان را به اراضی قابل کشت شهرستان تبدیل کرد.





