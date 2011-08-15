انتقاد از شیوه اعتراض پرستاران تهرانی/ کارانه جزو مطالبات کشوری نیست

یعقوب قدسیان در ارتباط با تجمع اخیر پرستاران بیمارستانهای امام خمینی(ره) و شریعتی تهران، به خبرنگار مهر گفت: خواسته های پرستارانی که تجمع کرده بودند جزو مطالبات جامعه پرستاری کشور محسوب می شود اما شیوه پیگیری مطالبات درست نبود.

وی با تاکید بر اینکه برای برگزاری چنین تجمعاتی می بایست با هیئت مدیره نظام پرستاری تهران هماهنگ می شد، افزود: این شیوه اعتراضی از سوی پرستاران معترض مورد نظر ما نیست.

قدسیان با اشاره به پیگیری مطالبات پرستاری از سوی مسئولان وزارت بهداشت، گفت: ما می دانیم که برای اجرای هر قانونی باید تامین اعتبار صورت بگیرد و این مسئله ای نیست که در یک روز انجام شود.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری در ارتباط با اجرای قوانین مربوط به جامعه پرستاری که شامل ارتقای بهره وری و تعرفه گذاری خدمات پرستاری است، ادامه داد: در جلسه ای که با معاون درمان وزارت بهداشت داشتیم، عنوان شد که 2500 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای قانون پرستاری می بایست تامین اعتبار شود که زمان می برد.

وی در خصوص تاخیر بیمارستانها در پرداخت کارانه پرستاران نیز گفت: پرداخت کارانه ها در بیمارستانها متفاوت است و نمی توان آن را جزو مطالبات کشوری تلقی کرد. چون پرداخت کارانه در یک بیمارستان به روز است و در بیمارستان دیگری 2 سال است که این کارانه پرداخت نشده است.

قدسیان خواستار هماهنگی پرستاران با هیئت مدیره نظام پرستاری تهران برای برگزاری تجمعات شد و افزود: وقتی مطالبات پرستاری از طریق وزارت بهداشت در حال پیگیری است چه لزومی دارد که تجمع برگزار شود. ضمن اینکه این قبیل اقدامات باعث می شود که چهره پرستاری خراب شود.